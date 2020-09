Riforme: Renzi, ‘da Di Maio a Zaia a Zingaretti ma dove erano quattro anni fà,con la mia proposta referendaria che ora tutti le vogliono, comunque Iv c’è”

Riforme: Renzi, ‘da Di Maio a Zaia Zingaretti ma dove erano quattro anni fà,con la mia proposta referendaria che ora tutti le vogliono, comunque Iv c’è”

“Luca Zaia chiede di rivedere le competenze tra Stato e Regioni. Luigi Di Maio chiede di rivedere il bicameralismo paritario. In attesa che la Meloni proponga di abolire il Cnel, direi che siamo in presenza di un fatto politico di grande portata: a parole sono tutti a favore di una riforma costituzionale che fino a quattro anni fa osteggiavano con vigore. Guardiamo il bicchiere mezzo pieno: oggi ci sono le condizioni che quattro anni fa evidentemente non c’erano per fare le riforme. Cosa aspettiamo? Prima di decidere se fare il proporzionale alla tedesca o il ballottaggio alla francese, possiamo fare le riforme costituzionali che servono? Italia Viva c’era, c’è e ci sarà”. Lo scrive Matteo Renzi nell’appuntamento settimanale con la sua Enews.

