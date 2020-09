UNA LINEA SBAGLIATA A PRESCINDERE

Non sono saggio, né tanto meno ho la pretesa di indicare la luna a chicchessia. Tuttavia sembra che alcuni non riescano a fare a meno di guardare il mio dito.

Ieri Roberto Morassut ha rilasciato una ampia intervista sul Messaggero nella quale delinea una proposta politica per Roma. Nel commentarla ho messo in risalto il punto centrale, secondo me, del suo ragionamento, quello che prospetta anche per Roma una alleanza tra PD e M5S.

Il pensiero espresso da Morassut, che – a prescindere dall’essere d’accordo o no – è una delle poche teste pensanti del PD sulle cose di Roma, è stato interpretato dai più come quello di un candidato Sindaco. Non è un insulto in questo periodo di pretattiche e anche io l’ho interpretato così scrivendolo in due righe scarse, sulle ventiquattro del mio post, che non si occupava se non incidentalmente di lui, ma del tema politico centrale che è, per l’appunto, il patto che almeno una parte del PD di Roma, in copia e incolla con la linea nazionale, intende proporre per la riconquista del Campidoglio.

Qualcuno ha voluto guardare il dito commentando che la notizia della candidatura era un falso, qualcun altro, al quale evidentemente era sfuggita l’intervista di ieri, ha pensato che mi riferissi ad una intervista dello scorso agosto. Qualcun altro ancora, che evidentemente legge in fretta o non capisce quel che legge, ha trovato offensiva l’ipotesi della “compensazione” chiaramente indirizzata alla Raggi. Anche di questo molti giornali hanno parlato. Ma la maggior parte dei miei pochi lettori ha capito perfettamente che la questione politica che ho posto prescinde dalla decisione, o meno, di Morassut di candidarsi a Sindaco di Roma. Lui o un altro/a non cambia nulla rispetto a una linea che ritengo sbagliata ed è su quella che ho preso posizione.

Una posizione contraria che confermo, a prescindere dai destini personali di chi si candiderebbe su una linea del genere. E ribadisco, con una punta di sarcasmo solidale – come ho fatto – mettendo in rilievo la difficile condizione dei militanti del PD, che su quella linea iscritti ed elettori sarebbero chiamati a esercitare, ancora una volta, una capacità digestiva superiore alla tradizionale forza d’animo.

Da parte mia, essendomi sottratto a questo esercizio penoso, posso permettermi, nel valutare quella condizione, un atteggiamento molto rispettosamente più leggero. La stessa cosa non se la possano permettere i dirigenti del PD romano, che su quella linea stanno inguaiando i loro militanti, oltreché la città. C’è da sperare che questa sia la ragione non detta di qualche nervo scoperto.

