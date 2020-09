A ROMA LA LINGUA BATTE DOVE IL DENTE DUOLE

Lo dicemmo durante la campagna delle ultime primarie del PD che uno dei principali effetti politici della eventuale elezione di Zingaretti a segretario nazionale sarebbe stato un prevedibile condizionamento del PD nazionale e di quello romano sulle sorti della Regione Lazio. Della quale Zingaretti era stato eletto Presidente senza avere la maggioranza in Consiglio regionale ed aveva bisogno di guadagnarsi almeno un atteggiamento non belligerante del M5S. Cosa che avvenne, con la comprensione della leader regionale del M5S, la consigliera Lombardi.

Una operazione politica di tutto rispetto si potrebbe dire. Se non che il combinato disposto tra la debolezza, col sostegno del M5S, in Regione e la svolta filogrillina del PD, ha elevato quel condizionamento, spostandolo a livello nazionale, che ha pesato su Roma in termini di una opposizione poco più che di facciata del PD a Raggi. Comunque afona nella città. Anni che si sarebbero dovuti impiegare per costruire, insieme alla città, un progetto alternativo al non governo grillino, ma del quale non c’è traccia. Oggi, in prossimità delle elezioni comunali, l’effetto di quel condizionamento si sta manifestando nel tentativo di calare sulla città una alleanza nazionale, nata in stato di necessità, ma poi divenuta strutturale per il PD.

Così come “l’aiutino” del M5S a livello regionale non avrebbe potuto reggere sotto i colpi di una opposizione radicale, non solo nell’Assemblea Capitolina, ma soprattutto nella città, allo stesso modo un confronto nettamente alternativo tra PD e M5S per il Campidoglio rischierebbe di compromettere un equilibrio nazionale, ritenuto ormai strategico, peraltro messo in discussione da quel che resta del movimento di Grillo.

Così Roma diventa un terreno di scambio, assai complicato da realizzare, ma pur sempre di scambio. Questo al di là delle belle parole che già si sprecano e ancora di più si sprecheranno per nobilitare una linea che di chiaro ha solo un freddo iperrealismo di numeri che si ritengono immutabili solo perché si preferisce che restino tali, per non disturbare la manovra nazionale.

Faccio notare che nelle elezioni dei Municipi andati in crisi durante la Giunta Raggi, il centro – sinistra ha vinto con candidati e programmi nettamente contrapposti a quelli del M5S.

Già si rincorrono le ipotesi. PD e M5S alleati al primo turno? E la Raggi? Si ritira? Oppure corre da sola? E come fare una campagna elettorale dicendo che bisogna cambiare registro, ma presentandosi alleati con chi quel registro non può che difendere?

Ognuno per suo conto al primo turno e poi si converge su chi arriverà all’eventuale ballottaggio? Eventuale, appunto. Sia perché gli elettori, che saprebbero, non amano questi balletti, ma soprattutto perché nessuno, o comunque il PD che è meglio piazzato del M5S, farebbe una campagna radicalmente alternativa all’altro sapendo che il giorno dopo deve conquistarne i voti. Quindi tutto sottotono.

Questa assenza di idee, di sfide, è il modo migliore per confermare uno spirito di rassegnazione, soprattutto dopo la delusione Raggi, che serpeggia a Roma e che favorirebbe l’astensionismo e la destra.

Roma, oggi, ha sviluppato alcune aree, territoriali e sociali, più combattive, ma non ancora maggioritarie e nettamente orientate. Lo spirito che prevale nella pancia della città più profonda è, purtroppo, di sfiducia e rassegnazione. Sentimenti che portano a destra. O che, paradossalmente, possono portare anche a una conferma rabbiosa di Raggi (data al 30% nei sondaggi, per quel che valgono), da parte di chi non vuole riconoscere di aver votato male cinque anni fa.

A Roma non serve la camomilla nazionale, né una gabbia, ma uno shock riformista che sappia scuotere la città dalla delusione e dal conformismo rassegnato. Questo farà Italia Viva, cercando di unire le migliori energie, associate e singole, che pure ci sono Non si vota pro o contro il governo nazionale, ma per far rinascere la città dopo dieci anni di buio e non riconsegnarla alla peggiore destra d’Italia.

