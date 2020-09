TRUMP!Un grosso punto di domanda per la democrazia americana del futuro..

Il solito Trump e la fine del dibattito.Tra Trump e Biden sono emerse le macerie di quattro anni di trumpismo alla Casa Bianca.Trump interrompe, attacca, interrompe e attacca. Biden si difende, non benissimo. I commentatori: peggio di così, difficile. Il suprematismo in prima serata.

“Le elezioni hanno conseguenze”: è con questa frase, pronunciata da Donald Trump, che si è aperto, questa notte, il dibattito tra i due candidati alle elezioni presidenziali del 3 novembre. E non poteva esserci frase migliore. “Le elezioni hanno conseguenze”, e chi le vince agisce come è prevedibile agisca. Donald Trump, è stato, ed è il Presidente e il candidato che era logico aspettarsi fosse: irrispettoso, bugiardo, arrogante, violento, nei temi e nei modi. Un grosso punto di domanda per la democrazia americana del futuro.

Nulla di nuovo sotto la bandiera stellestrisce, questo tipo di dibattito é lo specchio di una cultura in rapidissimo declino.A quando i giochi del Colosseo ? La gente vuole sangue e polvere .

Pessimo sistema, la democrazia degli Stati Uniti mi piace sempre meno, però sono contento che Biden non ne sia uscito male, anzi, pare che ne sia uscito persino leggermente meglio di Trump e considerando il suo largo vantaggio nei sondaggi mi sento ottimista.

Che nella maggior parte della Nazione giochi più un sentimento anti-Trum piuttosto che pro-Biden non è cosa nuova ma c’è sempre l’aspettativa che da questo Biden possa poi venire la sorpresa di una buona Presidenza. Certo dovrà mettere grosse pezze sui danni socio-economici lasciati all’interno che ricucire una serie di buoni rapporti internazionali demoliti da The Donald. Non credo però di sbagliare pensando che ormai il “tonno” è infiocinato e l’augurio da fare all’America è che l’irrispettosamente definito “sleepy Joe” riesca a farci dimenticare quest’orribile presidenza Trump.

