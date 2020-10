Travaglio è troppo pieno di sé per chiedere scusa e per questo gli italiani lo trovano antipatico,ma oltre ciò va boicottato il FALSO QUOTIDIANO, anche se attualmente con l’amicizia della setta M5S,VIENE PURE FINANZIATO DA NON ITALIANI CHE PAGHIAMO LE TASSE.

SIAMO AL RIDICOLO UNO STATO DELLE BANANE.

Renzi non si aspetti niente da questo giornalista spostato verso i 5 stelle che non tenta neppure di nascondere per riguardo all’etica professionale se non altro. Travaglio della carta igienica….famosa in video credo su LA 7, dove parla sempre lui, perennemente incavolato, specie con lei Renzi.Travaglio non conosce il significato della parola SCUSA. È putrido dentro! Travaglio sta già studiando come contrapporre la sua verità a quella di chi ha giudicato come inesistenti le accuse alla fondazione Open….. Vedrete, gente…abbiate fiducia..

Padellaro Travaglio Gomez Lillo sono azionisti del Fatto quotidiano e presenti nel consiglio di amministrazione più fanno scoop più vendono copie più l’azienda guadagna più si espande questa non è giornalismo da quattro soldi. Il suo non è giornalismo ma , denigrazione odio e propaganda. Non chiederà mai scusa, ma pagherà per cause perse, arricchendo Renzi.

COMUNQUE: Renzi non ha bisogno delle scuse di un simile tizio!!!Chi lo considera costui, chi se lo fila!!!Facesse quello che gli pare, per me proprio non esiste!!!

Abbiamo una proposta: regaliamo il lenzuolo dei titoloni su Open a Travaglio. Magari si ricorda di chiedere scusa ultima modifica: da

