Bla bla bla……..ne deve passare di acqua sotto i ponti.Zingaretti che da ultimatum. Basta, fa già ridere così

Dare un senso a quel Sì “Soglia del 5% non discutibile” e “bicameralismo razionalizzato”, Zingaretti apre il cantiere istituzionale

Zingaretti che sia la vorta bona. Di questi penultimatum siamo stanchi, vedi anche il Mes. Per aprire i cantieri ci vuole un capo- cantiere con gli attributi, si mostrino una buona volta

Zingaretti quello che dice non si realizzerà mai, visto che a quelli che si sono tagliati le poltrone da soli del riassetto costituzione non importa nulla. A loro interessa solo riassettarsi in Parlamento, ora che si sono ridotti i posti probabilmente faranno il gioco della sedia.

Se è vero che l’ha detta, fra tutto mi è piaciuta queste frase sul 5% di sbarramento: “E’ una delle condizioni per andare avanti non ci sono margini di discussione”.Come dire: Iv, Azione, MdP, La sinistra, + Europa, Verdi, se ne facciano una ragione! Mi ricorda qualcuno che fu lapidato da compagni ed avversari! Sono anni ormai che vado scrivendo che non conta ciò che si dice ma chi lo dice…Sono curioso di vedere certi alleati di governo del PD cosa pensano di questa soglia, a cominciare da quelli che stanno verso sinistra sinistra. Cosa fanno , si reimbarcano nel PD !? In ogni caso lo vedo un tantino ottimista Zingaretti, sul fatto di trovare facilmente un accordo fra tutti quanti.I “pezzi” del Paese sono quelli che attendono le risposte dalla politica ai loro problemi e non le chiacchiere degli idealismi della archeologia politica. Il PD invece che occuparsi di “allargare il campo” magari tirandosi dentro Leu, farebbe bene a lavorare al 110% del suo tempo per strutturare insieme ai suoi alleati di Governo quei provvedimenti e quei progetti che servano ad utilizzare al meglio i soldidel RF, onde fornire al Paese e non certo al loro mero tornaconto elettorale, quel ristoro che ne deriverebbe. Gli Italiano poi saprebbero chi ricompensare….e non certo perché dentro o fuori sarebbero restati Leu o IV o +Europa.

Riforme elettorali e costituzionali sono diventate la specialità della politica italiana. Visto che non si riesce a intervenire concretamente sulle performance dell’economia, della scuola, della giustizia, della pubblica amministrazione, ci si rifugia nei grandi progetti istituzionali di cui si può discutere e compiacersi all’infinito ma di cui nessuno può valutare il reale impatto.

ZINGA, NOI ELETTORI della insostituibile SX Democratica Riformista (che niente ha da spartire con SX Estreme, arcaiche, rimaste ad un tempo che fu che non tornerà mai più) ti sosterremo se prosegui veloce con Riforme per portare il Paese al livello dei più moderni del mondo che significa per tutti più possibilità di Lavoro Vero più risparmi di tempo e soldi più iniziativa per le aziende più velocità nelle decisioni, meno burocrazia, meno intrallazzi Camera-Senato, più scudo nelle Emergenze. Per questo occorre riproporre la grande Riforma del PD di Renzi con abolizione del Bicamelalismo Perfetto (solo in Italia)più le 100 cose preziose che conteneva.A proposito di Renzi e ITALIAVIVA dei Renzi Rosato Migliore Bellanova Marattin Giachetti Annibali Faraone ecc ti chiediamo fermamente di coinvolgergli in ogni Riforma e Proposta senza balbettare con i GRILLI, perché abbiamo estremo bisogno di loro: te lo dice chi vota PD

Bla bla bla……..ne deve passare di acqua sotto i ponti.Zingaretti che da ultimatum. Basta, fa già ridere così ultima modifica: da

