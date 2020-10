Un anno fa venivano sequestrati cellulari e pc di semplici finanziatori della Fondazione Open non indagati, con grande clamore sui media desiderosi di affossare la nuova casa riformista appena nata. Ora che per la seconda volta la Cassazione demolisce il “caso Open”, dichiarando illegittimo il sequestro, TV e giornali non ne parlano.

La Cassazione ha annullato per la seconda volta nel giro di qualche giorno l’atto con il quale i PM di Firenze hanno perquisito decine di cittadini non indagati sequestrando loro materiale personale che dovrà essere restituito (dopo 10 mesi!). Perché ne parlo qui? Perché non ne parla nessuno, da nessuna parte. La notizia della perquisizione ha aperto TG, giornali e Talk Show. Il fatto che quella perquisizione fosse illegittima è finito – forse – in qualche trafiletto. Capite che qui il problema non è tanto un magistrato che sbaglia ma un circo mediatico che colpevolizza le persone, esasperando la notizia quando fa male all’immagine e nascondendola quando emerge finalmente la verità. Non si tratta di vittimismo, ma di lotta per la verità. Io non ho intenzione di arrendermi e continuo a lottare.

Eppure sono tanti gli italiani con capacità di critica , che capiscono e per ora TACCIONO , o ALMENO non si espongono ! La brutta vicenda DELL’AFFARE Berlusconi ha avvelenato la scena politica per anni , l’accanimento mediatico di allora è stato abbondantemente cavalcato politicamente , ed oggi gli italiani sono titubanti , ma SECONDO ME capiscono , e temono fortemente nuove illusioni , non si liberano della paura di provare nuove illusioni / delusioni !! Questa guerra per bande interne di partito hanno lasciato disorientamento troppo grande , e lo constatiamo nella disaffezione dell’elettorato a recarsi alle urne ! Ma questa assenza ATTIVA DAL DOPO RENZI , a parte la fiammata dei M5S , fuoco di paglia , MA QUANTI DANNI ALLA DEMOCRAZIA ED ALLE ISTITUZIONI !!! seppure appannata l’adesione , c’è un grande popolo che apprezza e riconosce le caratteristiche di sincerità ed onestà del grande POLITICO RENZI!!

Renzi io ti ho votato sempre proprio perché ho ammirato il tuo coraggio e la tua forza d’animo dovuta alla tua onestà! Vai sempre avanti e non fermarti mai perché purtroppo sei circondato da lupi famelici!!!! Tu sei un grande della politica italiana e questo purtroppo lo hanno capito anche i tuoi nemici che cercano in ogni modo di intralciare il tuo cammino!

