ESSERE CONTRO RENZI ha i suoi “vantaggi” vero caro PD M5S E VARI MEDIA.

ESSERE CONTRO RENZI ha i suoi “vantaggi”: “Renzi influenza la politica in modo imponente, ma è odiato a morte e in maniera davvero inedita nella Storia repubblicana del nostro Paese. È inoltre una grande sponda, un vaso di espansione, per il PD che, anche grazie a questo essere “non Renzi “ è tornato ad essere il primo partito italiano. Il gioco di sponda del PD “non Renzi” consiste nell’aver trovato quella distanza ottimale dai candidati in cui ha dato sostegno anche Renzi: se vince è merito nostro, se perde è colpa di Renzi. In questo il PD e la sua base sono in perfetta sintonia. È chiaramente una disonestà intellettuale rivoltante, ma in un paese come l’Italia è un requisito importantissimo per vivere e prosperare.

Quei pochissimi che non ci stanno, hanno Il trolley in una mano e cercano di farsi strada in un viottolo sconosciuto che presto o tardi diventerà #UnAltraStrada”

CARI PIDINI! Vi sembra che Il Sen. Renzi c’e’l’ abbia con il PD e M5S, il PD e M5S lo anno massacrato e continuano ma avete dimenticato tutte le infamita ‘che 5 stalle ha detto del Sen Renzi e vi siete dimenticata che il PD Governa per il Sen Renzi anche se i PD ha continuato ha pugnalare il Sen Renzi allora Presidente del consiglio e poi da Segretario anno continuatoa a pugnalarlo come hanno fatto con Cesare Imperatore di Roma anche tu PD figlio mio.Caro podino ma come fai a dire queste Balle. E poi se sei cosi titubante statevene lontani ne facciamo a meno di voi se la pensate cosi.

Per voi cari MEDIA:……certo che Renzi ha un’autocontrollo invidiabile.E questo fa incazzare i vari Belpietro,Travaglio,Gomez ecc.ecc., giornalisti da due soldi.Poi ci sono alcuni/e conduttori di talk show politici,che non riescono fare la trasmissione,se almeno una volta non venga messo di mezzo Renzi.Deve essere il loro peggior incubo.Aveva ragione Andreotti, quando diceva che per un politico, che se ne parli bene o male,l’importante è che se ne parli.Ed è questo che stanno facendo questi quattro peraccottari della stampa televisiva e cartacea.

PER QUELLI SOVRA CITATI,AMETTETELO! È difficile per tanti elaborare il “lutto” per la fine di un mondo e buttarsi in acqua verso il mare “aperto” e non meravigliatevi per quellp che penso di voi! E proprio così!! C’è il rammarico però : di una società non acculturata politicamente, che non è in grado di ragionare col proprio cervello, capace soltanto di fare tifo! Ma la politica non è una partita di calcio e la partita della vita, in particolare per le nuove generazioni!! Italiani svegliatevi !!! E votate le persone GIUSTE!!!

Un grande abbraccio a te Matteo… noi crediamo in te…sei una persona speciale da tutti i punti di vista per questo che tanti ti guardano come un pericolo…ma avanti così con tutti noi renziani

