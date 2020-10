SCANDALOSO | IERI I TITOLONI, OGGI IL NULLA

La Cassazione ha annullato per la seconda volta nel giro di qualche giorno l’atto con il quale i PM di Firenze hanno perquisito decine di cittadini non indagati sequestrando loro materiale personale che dovrà essere restituito (dopo 10 mesi!). Perché ne parlo qui? Perché non ne parla nessuno, da nessuna parte. La notizia della perquisizione ha aperto TG, giornali e Talk Show. Il fatto che quella perquisizione fosse illegittima è finito – forse – in qualche trafiletto.Matteo Renzi.

LA NOTIZIA DEL ESITO GIUDIZIARIO SUL CASO OPEN! Non è finito da nessuna parte. Tg, discussioni serali, discussioni mattutine, chiacchiere pomeridiane, nulla. Nemmeno una parola. Questi giornali buoni solo per incartare il pesce ma quello andato a male, puzzolente. Stamattina si dà notizia di Cosentino, giustamente, ma di Renzi ed Open nulla.Certo che c’è da essere incazzati neri ancora una volta i Giornali e i Giornalisti danno prova di scarsa obbiettività se non di volgare partigianeria ignorando una notizia così grossa. È SCANDALOSO.

L’informazione in Italia troppo spesso è faziosa a favore degli incapaci e contro chi ha gli attributi.Qualcuno dice che ci sono voci per far capitolare Renzi. Cosa c’è di nuovo? Intanto hanno raggiunto il loro scopo farci crollare nei consensi perché il popolo italiano è un credulone

E INSISTONO ESEMPIO OGGI ,la Repubblica oggi Renzi rompe con Giani per posto in giunta facendo intendere che si è liberato dal boss questo è il giornalismo! è un meccanismo perverso, perfido, un linciaggio, per “chiunque” lo subisca … sarei del parere di condannare a severe pene pecuniarie, anche patrimoniali, chiunque ne sia responsabile (estensibili anche alla famiglia, come facevano gli antichi romani), in caso di sbilanciamento tra notizia e sua correzione (per essere chiari, la correzione deve avere la stessa evidenza / forma della notizia data in prima istanza),,, chi vuole giocare sporco deve sapere che rischia , molto … altrimenti non la finiremo mai. SI! Nel nostro paese c’è un grave problema di democrazia !!! La stampa ed i media militanti deformano le regole, manipolano l’informazione ed orientano il consenso !!! E CIO E MOLTO PERICOLOSO.

Qualcuno dice che ci sono voci per far capitolare Renzi. Cosa c’è di nuovo? ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo