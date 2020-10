Se c’è l’emergenza nessuno può dire no ai 37 miliardi per la sanità pubblica. #MatteoRenzi #ItaliaViva #MES #CoronaVirus #coerenza

BASTA CON IL VETO AL MES!

Si tratta (a mio avviso) solo di un bluff di un gigante agonizzante, Il governo per il bene del Paese (e indirettamente anche dei 5S) deve assumere un atteggiamento realistico e pragmatico cessando questa surreale pantomima sul MES.

Se c’è una possibilità di salvezza, per il movimento occorre una cura da cavallo di realismo, che lo faccia uscire dal coma cerebrale in cui si è stallato, non sono certo un estimatore dei 5 Stelle, ma cerco di essere a mia volta realistico e pragmatico: il senso di strana coalizione è dare risposte puntuali e corrette risposte ai problemi dell’Italia, se si esula da tale impostazione per farsi carico degli interessi dei singoli contraenti, si rischia di sacrificare a tale interesse, l’interesse generale e superiore dell’ Italia e dell’Europa.

Sono cosciente delle difficoltà, anche solo d’ipotizzare un alternativa a questa coalizione di governo, ma se si concede al maggior contraente il potere di veto, anche a costo di sacrificare l’interesse generale al suo diktat, le motivazioni che hanno portato alla nascita di questo governo rischiano di sgretolarsi, non è una costatazione piacevole, ma facendo gli struzzi che nascondono la testa sotto la sabbia, nulla cambia né tantomeno migliora, probabilmente mi sto sbagliando, ma a me ciò pare inaccettabile, per cui occorrerà trarre delle conseguenze ed ipotizzare un più ampio coinvolgimento di se non di tutte le forze politiche della nazione almeno dai quelle che capiscano la necessità di risolvere il problemi dei cittadini e non anteporre ad esso il proprio interesse elettorale a breve!

