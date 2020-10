E come si dice, tutti i nodi vengono al pettine.

Dopo 4 anni, molti imbecilli scoprono l’acqua calda. Il referendum Renzi sta sulla bocca di tutti, quello di Di Maio, già passato nel dimenticatoio. Il PD zingarettiano propone una revisione netta del bicameralismo perfetto, Di Maio concorda, Zaia parla del Senato delle regioni, altri dell’abolizione del CNEL. Dov’erano questi minuscoli politici quando ci fu il voto referendario del 2016? Ed ora, come mai nessuno cita il danno enorme fatto al popolo italiano? Si ha paura di farlo per non nominare l’innominabile (detto alla Travaglio modo) o per non ridare fiato alle trombe di Renzi che naviga lustri davanti agli sciaquini della politica odierna? Personaggetti che in politica nulla hanno fatto, alcuni finiti nel magna magna, altri affogati nel mercimonio, intenti solo a conservare lo status quo, i politici amici vendutesi per ripicca della rottamazione, altri ancora incapaci di intendere e volere, per non parlare poi di chi voleva aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno, ma, chiuse le porte, se lo stanno mangiando con amici degli amici, compagni di scuola e prebende familiari e burocrati, alla faccia della casta che volevano abolire e che la sono diventata. Ma non dimentichiamo, certo, quel giornalismo paraculo, disinformante, parziale, per non dire incapace, che ha sempre fatto la guerra al Matteo sbagliato. Mentre trasmetteva miseria e pochezza di idee al grande pubblico, pur di far perdere l’unico politico capace e che aveva intenzione di cambiare questo Paese. Insomma, la realtà è arrivata ed oggi presenta il conto, conto molto salato. La sola verità che rimane, ancora, è che siamo nelle mani di figuranti, pagliacci e comici, a cui diamo spazio e credito a danno di grandi Istituzioni, da far inorridire le democrazie di tutto il mondo. Questo accade perché non si è voluto portare avanti riforme proposte da uno dei pochi cervelli pensanti in politica ed in Italia, che è Matteo Renzi. Ciò, fa proprio male. Ma tanto, che tu lo faccia capire anche coi disegnini al popolo grillino, leghista e parte piddino, cambia qualcosa? No! Rimane l’amarezza di un Paese sempre più arretrato, una classe politica incapace ed inefficace, un giornalismo massimalista e funesto, un popolo teleguidato, socialguidato e mal trattato. Come? Con la solita barzelletta del contro, del non dar ascolto alla arroganza, antipatia, al solo al comando, dipinti sulle facce di ogni dove, inchiodati nel cervello della gente, pur di distruggere la credibilità e la figura di un signore della politica, che nulla ha a che spartire con nani, imbonitori, malfattori e seminatori di odio. Riusciranno i cittadini del ns. Paese a riemergere, dopo questa ondata di sovranismo e populismo, e riprendere la strada maestra del riformismo? Sta a noi, alla politica seria di Renzi e non alla politica politicante!

