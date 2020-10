https://bezzifer.myblog.it/

SE NON MI VEDETE POSTARE, VUOL DIRE CHE CE UN PROBLEMA CON FACEBOOK. E SE VOLETE LEGGERE O CONDIVIDERE O SOLO CURIOSARE CERCATE QUESTO POST E PER ENTRARE E CONSULTARE LEGGERE CONDIVIDERE I POST DEL BLOG CLICCARE SUL INDIRIZZO QUI SOPRA.

DI TUTTO DI PIU SENZA PELI SULLA LINGUA E SENZA FAKE.

Nuovi tempi, vecchi errori in forma nuova.Non sono nè un giornalista, nè un cronista, sono un cittadino ITALIANO che scrive come la vede. Che esprime semplicemente il suo punto di vista, che non siete obbligati a condividere. Libero io e liberi tutti, il pensiero non è un canarino.