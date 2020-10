IL CAPITONE FESTEGGIA A CATANIA

E voilà la sceneggiata continua, tutta pubblicità positiva per Selfini che non è irritato ma ben contento di essere l’attore protagonista della farsa. La procura ha chiesto il non luogo a procedere, è evidente che non ci sia il reato, il gup ha accolto la tesi difensiva deve ascoltare le testimonianze, quindi non c’è il rinvio a giudizio. Ecco i punti cruciali:

1) Ascoltare i responsabili di governo, Tontinelli, Conte etc. saranno anche loro complici?

2) Se è avennuto sequestro di persona, perchè i giudici non hanno mandato i reparti speciali per liberarli, sono anche loro complici del crimine?

3) La Morgese dovrà spiegare perchè altre navi sono rimaste in rada senza far scendere i migranti, 7 giorni, 10, vale il principio delle 24 ore?

4) Dovranno spiegare anche le navi quarantena? perchè se i migranti sono tenuti coercitivamente in mare non si tratta di sequestro? dove sta scritto che non possono fare quarantena sulla terra ferma?

Solo i creduloni, gli invasati, gli impreparati pensavano che Selfini avesse passato un guaio, la realtà ci dice che ne sta già traendo enorme pubblicità, avrebbe pagato e di sicuro nessuno sarebbe riuscito a d organizzargli una simile piazza mediatica, cosi si evidenzia chi sono i veri sponsor di Selfini.

IL CAPITONE FESTEGGIA A CATANIA

