Un anno fa venivano sequestrati cellulari e pc di semplici finanziatori della Fondazione Open non indagati, con grande clamore sui media desiderosi di affossare la nuova casa riformista appena nata. Ora che per la seconda volta la Cassazione demolisce il “caso Open”, dichiarando illegittimo il sequestro, TV e giornali non ne parlano. #MarcoDiMaio #ItaliaViva #Open #FondazioneOpen

IL TEMPO È GALANTUOMO

Cercavano la cugina di Renzi e si sono ritrovati con il cugino di Speranza….

Cercavano il cognato di Renzi, e si sono ritrovati il cognato di Fontana…

Cercavano lo scandalo nell’assunzione, in ruolo, della moglie di Renzi, e si sono ritrovati con la moglie di Palamara assunta in Regione da Zingaretti…..

Cercavano il “Giglio Magico”, e si sono ritrovati, amici e parenti del rais di Pomigliano, assunti al Ministero…

Cercavano Papà Renzi, e si sono ritrovati Papà Di Maio a reddito zero….

Cercavano le intercettazioni di Renzi, e si sono ritrovati intercettati……

Cercavano la Consip, e si sono ritrovati con il CSM e la sacra congregazione….

Cercavano di diffamare e si ritrovano ad essere condannati per diffamazione…

IL TEMPO è galantuomo, però, se qualcuno, potesse essere un po’ meno stronzo, magari, chissà…(…magari, chissà…forse staremmo meglio, aggiungo)

