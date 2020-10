Io temevo, ed è accaduto,

la proroga dello stato d’emergenza annunciata da conte viola i nostri diritti, viola la democrazia che abbiamo scelto con il voto del referendum tra la scelta di essere governati dalla monarchia o essere una repubblica parlamentare.

ci sono tutti gli strumenti giuridici per avere dei provvedimenti urgenti, nessun paese europeo è in stato di emergenza, quanti di voi sanno cosa vuol dire stato di emergenza? quale articolo della costituzione lo prevede?

l’effetto è molto semplice, viene completamente esautorato il parlamento e lo stesso viene usato solo per “informative del governo”

ora pongo una domanda semplice e chiara e vi prego di rispondere con sincerità,

se fosse stato capo di governo Berlusconi, meloni o Salvini , non si sarebbe urlato sguaiatamente “attacco alla democrazia” “colpo di stato”…..

attenzione ci si abitua anche alla gestione del potere concentrato in poche mani e il pensiero vola all’inizio degli anni 20

Ormai ha capito che con lo stato di emergenza la poltrona gli resta attaccata al culo per sempre. E poi la paura porta voti.

