Renzi sul Reddito di cittadinanza: una vergogna senza fine

Per Renzi il reddito di cittadinanza è “una vergogna senza fine per come è stato fatto”, ma riconosce che “è giusto dare una mano a chi non ce la fa”.

Per il leader di Italia Viva la misura, il meccanismo creato e votato da Lega e M5S, “non ha funzionato”.

E a non funzionare, ha detto Renzi ospite di ‘Dritto e rovescio’ su Rete 4, è il meccanismo di controllo di chi presenta la domanda di richiesta e il meccanismo di incontro tra domanda e offerta.

Per Renzi il presidente dell’Anpal Mimmo Parisi dovrebbe essere il primo a dimettersi e si dice “disposto a pagargli il biglietto” di tasca propria per farlo ritornare in America, dove il professore ha una cattedra universitaria.

“L’Anpal è la certificazione del fallimento dei navigator e del reddito di cittadinanza”, prosegue Renzi.

Il PD contro il professore Parisi

Ma a sollevare molti dubbi sulla figura del professore Parisi è anche il Partito Democratico per bocca dell’onorevole Chiara Gribaudo.

“In questo tempo in cui è stato a capo dell’Anpal, Parisi ha preso oltre 160mila euro di rimborsi spese, voli in business class dall’Italia per gli Stati Uniti, 55mila euro di rimborso spese su auto con autista”, denuncia la deputata Dem.

E per quanto riguarda la piattaforma digitale che l’Anpal avrebbe dovuto sviluppare per consentire l’incrocio di domanda e offerta di lavoro, la Gribaudo dice:

“Sono stati stanziati 25 milioni di euro solo per la piattaforma, della quale dopo due anni non abbiamo nessuna notizia”.

Il professore Parisi era stato ingaggiato dal M5S perché negli USA aveva ideato una piattaforma digitale che consentirebbe un più efficace incrocio tra domanda e offerta di lavoro. L’introduzione della figura del navigator, inoltre, la si deve a lui.

Conte ha annunciato che il Reddito di cittadinanza sarà migliorato nella prossima legge di bilancio, ma non si tocca.