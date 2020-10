“La crisi economica dovuta al Covid durerà ancora minimo un anno. O la politica si muove, o arrivano i tecnici”, avverte Renzi, che esorta: “Mettiamoci attorno a un tavolo, in un eremo o a Palazzo Chigi, non importa. Purché alla fine di lì si esca con le scelte finali su lavoro, Mes, Autostrade, Ilva, Recovery Fund, legge elettorale, infrastrutture. E quel patto poi si scolpisca nella pietra”, sottolinea. “Non possiamo andare avanti di emergenza in emergenza solo contro Salvini. O si fa il salto di qualità ora, o mai più”. Il tavolo, aggiunge, “ci servirà anche per l’individuazione del candidato presidente della Repubblica tra 15 mesi: serve un europeista, non un sovranista”.

Sul contratto di governo, “il problema del Conte 1 non era l’idea del contratto, ma il suo contenuto. Bisogna cambiare i decreti sicurezza, bene la svolta di Conte su quota 100, ottimo il nuovo posizionamento in Europa dietro alla Merkel e non ai gilet gialli”, dice Renzi. “E se non vogliono cancellare subito il reddito di cittadinanza, iniziamo col rimandare a casa Mimmo Parisi, il capo di Anpal. Lui è il responsabile del fallimento dei navigator: rimandiamolo di corsa in Mississippi. Se serve gli pago il biglietto aereo purché sia solo andata”.

In merito alle divergenze di vedute nella maggioranza, “siamo costretti ad andare d’accordo, costretti in nome del patriottismo democratico”, dichiara Renzi. “La strada oggi è lavorare insieme, per fare le scelte giuste in risposta alla crisi. Abbiamo bisogno di fare un viaggio per due anni e mezzo nella stessa carrozza, dico ‘organizziamoci’. Perché gli altri staccherebbero dalla locomotiva europea il vagone italiano. È il momento di mettere da parte le ripicche ed essere patrioti. Chi dice no, diserta”.

CONCORDO! E’ un intervento serio e condivisibile. Renzi invita Conte e Zingaretti a lasciare da parte le polemiche per unire la maggioranza attorno ad alcuni temi fondamentali per l’Italia. Come faceva la DC ai tempi del quadripartito al Governo; ogni partito – DC, PSDI, PLI, PRI – aveva le sue idee e i suoi programmi, ma nessuno di loro aveva timore a metetre da parte alcune delle proprie idee per accettare una base comune a cui erano fedeli. Cos’ si governa un Paese e Matteo Renzi non ha chiesto posti di Governo, semmai ha indicato un impegno più preciso del PD facendo entrare o Zingaretti o Orlando, i suoi massimi dirigenti. L’intelligenza vuole che si mettano da parte simpatie e antipatie personali, è in palio il futuro dell’Italia,. Le polemichette da osteria danno la misura della inesistente cultura, non solo politica, e del grado di civiltà di chi le fa. Si faccia attenzione: qui si discute dell’Italia, non di Ridolcini o Petrolini.