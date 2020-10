Quanto tempo abbiamo perduto per corruzioni e per intralci che hanno trovato nella solerte magistratura sponde consenzienti. Quanti risorse sono state sottratte indebitamente alla prevenzione? Quante vite sono state perdute e quanti imprenditori sono stati rovinati per tutto questo? E c’è ancora chi mistifica e si oppone strenuamente alle opere strategiche essenziali per lo sviluppo della nazione! Ndr Giampiero Venturini

Giornata storica per Venezia. Le barriere del Mose (MO. S.E.: modulo sperimentale elettromeccanico), il sistema di paratoie messo a punto per proteggere la città della laguna dall’Alta Marea, si sono alzate per la prima volta. All’asciutto la Basilica di San Marco.

Il MOSE funziona e salva Venezia. Quante chiacchiere inutili, quanto tempo perso! E quante polemiche ingiuste abbiamo subito. Ma le opere pubbliche servono: facciamole, presto e bene. Il progetto #ItaliaShock crea posti di lavoro e mette in sicurezza l’Italia. Correre, bisogna correre

Maltempo: in Liguria Piemonte Lombardia frane ed esondazioni! Il #GovernoRenzi aveva istituito l’Unità di Missione per il dissesto idrogeologico. Il precedente governo di #Salvini e #DiMaio l’ha eliminato.

Ciò che #ItaliaViva sostiene da tempo vale tutt’ora! #MatteoRenzi: “Abbiamo 120 miliardi fermi e bloccati, di cui 25 sul dissesto idrogeologico: non mi darò pace finché non saranno spesi. Prendiamo commissari, facciamo procedure d’emergenza ma interveniamo subito”. Eh ma… Renzi è antipatico.

