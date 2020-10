L’INDIGNATO SPECIALE

Vederlo sbavare, quasi incredulo di quanto si stava verificando nel salotto personale, suo e del suo giornale, dove qualcuno, finalmente, gliene cantava quattro, non ha prezzo, come recita uno slogan pubblicitario.

La Madre Teresa di Calcutta del Fatto Antonio Padellaro (senza virgola), ha sbavato più del solito.

Proprio così, vederlo indignare e sbraitare contro Calenda, colpevole di renderlo ancora più ridicolo di quanto effettivamente lo è già di suo, è da T.S.O.!

Sentirlo gridare contro chi, a suo dire, ha trasformato la “rivoluzione” grillina in una macchietta, è patetico.

Bene ha fatto Calenda a ridicolizzarlo.

Voleva apparire come un Mahatma Gandhi del giornalismo, quando tutti, in verità, sappiamo chi è, e cosa ha rappresentato, e continua a rappresentare, nel fantomatico mondo dei “ragazzi meravigliosi”, il Robespierre grillino.

Degno vice del diffamatore seriale, e punta di diamante del giornale che ha fatto del “dileggio la sua ragione di esistenza”.

“NON SONO MADRE TERESA DI CALCUTTA E TU NON SEI CHURCHILL, VALI IL 2%”

sbraita con tono indignato, quasi lo grida, ieri sera da Formigli, a Piazza Pulita, ad un composto Calenda.

Ma quant’è bravo, ma come recita bene la parte.

La parte dell’Indignato Speciale.

Come se non fosse stato lui, l’inventore del Fatto Quotidiano.

Come se non fosse stato lui a inchiodarci l’altro Indignato Speciale Travaglio al servizio della causa pentastellata.

Come se non fosse stato lui a trasferire la redazione del Fatto nei salotti della 7 ad avvelenare il clima e le menti.

Come se non fossero stati loro a dare pompa e fiato ai sovranisti, a coloro che dovevano rivoltare lo Stato democratico come un calzino, coloro che avrebbero aperto le nostre Istituzioni come una scatoletta di tonno.

Caro mio bavoso, ex direttore e principale esponente di quella testata a cui fanno riferimento le tante teste stellate, fai un piccolo sforzo di memoria, chiediti almeno una volta:

“COME CI SIAMO RIDOTTI”

“DA DOVE SIAMO PARTITI”,

Provaci, ti aiuto:

da un VAFFANCULO, ricordi?

Quanti titoloni del tuo giornale contro l’arroganza dei politici, oppure la mafia in politica, e quante diffamazioni e calunnie.

E del pericoloso dittatore di Rignano? ricordi? ne vogliamo parlare?

E di tutte le calunnie e diffamazioni, del tuo ex Vice ora Direttore, Travaglio, pensi che abbiano contribuito?

Quante e ancora quante cose avrei da farti ricordare, di quanto e per quanto tempo avete pontificato contro la politica, accumunando tutto con tutti e tutti contro tutti, e voi a sventolare il nuovo vessillo, quello dell’Antipolitica, quello dei “meravigliosi ragazzi” e della Rivoluzione della scatoletta di tonno.

Adesso, proprio tu, ti indigni?

cosa ci vuoi far credere, ti sei ravveduto?

Niente niente, tuonando contro chi dileggia il movimento, sotto sotto, stai preparando una nuova campagna per il rilancio degli ex Honesti, in versione PENTAPIDDI?

Ma pensi di essere ancora credibile?

Certo che non lo sei, come non lo sei, quando fai l’Indignato contro chi si permette di offendere il lavoro dei giornalisti.

Giusto, hai ragione! Però

Mi permetto di ricordarti che proprio voi del fatto avete pompato aria nei polmoni di chi, invece, i giornalisti, SE LI VOLEVA MANGIARE PER IL SOLO GUSTO DI VOMITARLI.

Ricordi?

Altri tempi.

Scusa, ma anch’io, a volte, m’incazzo e con voi del Fatto mi succede spesso.

L’INDIGNATO SPECIALE ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo