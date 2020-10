L’urgenza di un’agenda Zinga

Il miracolo di Sleepy Zinga ora è alla prova del futuro. E nel futuro, oltre a un’idea su Palazzo Chigi, c’è una svolta possibile al governo. Se non ora, quando?

I grillini indeboliti, i nemici divisi, i posti chiave conquistati nella gestione dei fondi europei. E poi un bilancio dei primi diciotto mesi da segretario (dove i successi raggiunti sono arrivati anche grazie a un’agenda non propria). Il miracolo di Sleepy Zinga ora è alla prova del futuro. E nel futuro, oltre a un’idea su Palazzo Chigi, c’è una svolta possibile al governo. Se non ora, quando?

Può essere spiacevole per molti, me incluso, ma l’articolo di Cerasa che condivido ha il coraggio di leggere la verità quale si presenta agli occhi di un osservatore esterno alle dinamiche dei partiti e non è come leggo in altri commenti, una critica alle linee politiche di Renzi e Calenda, ma la spiegazione di come esse, grazie alla totale inerzia di Zingaretti, in proprie iniziative, si siano sostanziate in un aumento di peso complessivo del blocco di csx, inclusi i riformisti di centro, nel governo del paese.

Le mancate di presa di posizione del suo Pd su alcuni punti, ha spento la bellicosità dei grillini, finendo per evidenziare, nella quotidiana attività di governo la loro inconsistenza, la loro incapacità manifesta a fare alcunché, la loro avidità e dannosità che li ha fatti emergere come più casta della casta per eliminare la quale, formalmente erano nati.

In pratica con la sua inattività di contrasto ai grillini ed al premier da loro voluto, ha dato loro tanta di quella corda, da far sì che con essa si impiccassero.

E come precisa lo stesso Cerasa, questi effetti “oggettivamente positivi”, non sono derivati dalla sua volontà politica o dalla sua astuzia, ma anzi dalla sua inconsistenza e suo malgrado, grazie alle spinte di altri, in più casi proprio di Matteo Renzi.

Talvolta le cose vanno così in politica, vince chi non fa niente, perché il nostro paese, abituato al non o malo governo, da secoli, in assenza di guida, finisce per fare prescindendo dal governo, le cose giuste per i propri interessi ed alla fine, indirettamente, per quelli collettivi.

Il grande teorico di questo metodo, valido però solo durante i pericoli di grande turbolenza politica e di governi di sopravvivenza (tipo quelli balneari di lontana memoria), fu Giulio Andreotti, convinto che non agire e non dire, nel nostro paese fosse sempre la miglior politica e così si regolò deliberatamente da governante poco dinamico ed anche per confondere i suoi detrattori, non rispondendo mai alle accuse di trame oscure di potere che gli furono continuamente attribuite.

Una volta ammise che si trattava di una precisa tattica, dicendo che se la gente, a causa della sua mancata risposta alle accuse, credeva che fossero vere, finivano per temerlo ritenendolo più potente di quanto fosse, cosa che per lui costituiva un vantaggio nelle trattative, se, invece, non ci credevano, gli giovavano elettoralmente perché veniva ritenuto vittima dei suoi oppositori.

Solo alle accuse dei magistrati (eccessive, tipo il bacio mafioso che avrebbe dato a Riina, davvero impensabile e disgustoso) dovette rispondere, ma tramite ottimi avvocati, ed alla fine, la ebbe vinta, in qualche modo.

Ma ora, come precisa lo stesso Cerasa, Zingaretti è consapevole di essere costretto a decidere per forza almeno sul Mes ed il Recovery Fund che l’Ue non erogherà senza precisi e congrui piani di sviluppo del paese, e quindi sarà costretto a prendere delle iniziative per rimuovere gli ostacoli posti dai grillini, come detto semi-impiccati, e potrà farlo solo appoggiandosi di più alle iniziative dei riformisti renziani e non e/o accogliendo le profferte di collaborazione provenienti da Forza Italia, che avendo da tempo fiutato, il probabile cambiamento del vento sovranista americano in democratico, si sta affrancando dalla prigionia leghista per tornare politicamente verso il centro ex democristiano.

Un discorso sensato di cui tenere conto.

