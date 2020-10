Renzi osserva e tace.

Quando il giornalismo è servilismo, discredito, disinformazione, offesa, non può che essere l’immagine di un Paese finito, senza regole, deontologia professionale, futuro. Padellaro “l’accanimento che è stato riservato contro il m5s non ha precedenti nella storia di questi anni! Trasformare in macchiette quelli del m5s, non è giusto! “. Capite! Capite da chi viene la predica, da chi viene la difesa politica del movimento. Il suo giornale ha distrutto reputazioni, carriere politiche, partiti, famiglie. Ora fa ammenda per i 5stelle. Quelli che sono stati protagonisti di campagne di merda nei confronti degli avversari! Il suo direttore condannato al pagamento di centinaia di migliaia di euro e quante ancora ne dovrà pagare, per ciò che ha detto e scritto! Dimentica Padellaro, la campagna permanente d’odio e di fango nei confronti di Matteo Renzi e della sua famiglia? Tra l’altro, le polemiche nei confronti del m5s sono politiche, quelle contro Renzi sono diffamazioni ed offese personali. Questo uomo viscido, ipocrita, non credibile, inaffidabile, incoerente, insieme al suo giornale, ora fa il moralista, sembra Madre Teresa di Calcutta, quando da 10 anni non fa che dileggiare gli avversari! Sono proprio loro lo scandalo di un Paese civile! Sono loro la tomba della informazione, i promotori della violenza verbale, l’esempio disgraziato di una democrazia anarchica e giacobina. Insomma, il contrario di ciò che si dovrebbe essere. Per non sbagliare, basta essere l’esatto contrario e si sarà migliori di questa zozzeria che rappresenta bene chi invece di parlare sparla, invece di amare odia, invece di spiegare offende, invece di creare distrugge. Come hanno fatto con questo Paese, tutti quei giornalisti cialtroni e tifosi che hanno esaltato i loro pupilli a tal punto da spingerli fin’anche ad abolire la povertà! Sì! Sì! Quella loro! Brutti ignoranti e coglioni!!!!!

