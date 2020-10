BASTAVA UN SI.Ci sono dei momenti in cui mi chiedo se il nostro Paese sia attraversato dalla non coerenza,sugli Argomenti di attualità che di volta in volta si susseguono.

Ci sono dei momenti in cui mi chiedo se il nostro Paese

sia attraversato dalla non coerenza,sugli Argomenti di attualità che di volta in volta si susseguono.Nel 2016 Renzi propose un Referendun per modificare in alcuni punti la Costituzione.Ci fu un coro di no,dai Sinistri del PD, dai fuoriusciti,dalla CGIL,e dall’Anpi,ed altri ancora.ora a distanza di 4 anni Zingaretti ripropone le stesse cose,Lanndini pure,anzi Lui per la verità è già qualche mese che lo dice.

Non ho ancora letto cosa ne pensi l’Animale,ma qui voglio proprio vedere quale posizione prevarrà, nel caso non siano d’accordo,dovranno spiegarne le motivazioni,ma se fossero d’accordo, dovrebbero prima chiedere scusa ad Italia Viva .

Francamente non capisco come si possa riproporre una questione che il Popolo Italiano ha bocciato con il Referendun,e tenendo conto dell’eventuale grossa spesa per lo Stato,e quindi per gli Italiani.e poi credo doveroso spiegare perché ora la si pensi così,a cominciare da Zingaretti e compagnia.forse prima il no era un dispetto a Renzi?se fosse così,ed io lo penso,dovrebbero vergognarsi e sparire dal mondo della Politica.

Avere Idee ed opinioni è un diritto sacrosanto.fare ripicche invece,è un comportamento da incompetenti,assetati di potere e privilegi ,agli antipodi della Linea Politica della Sinistra.

