Caso Gregoretti, Salvini: “Non chiamerò Conte a processo”

VI RICORDO COSA SI DICEVA POCO TEMPO ADDIETRO! All’udienza preliminare in cui il 3 ottobre si deciderà se Matteo Salvini dovrà essere processato per sequestro di persona per il caso Gregoretti, “basterà una sola parola pronunciata da Conte a spiegare che cosa è successo”. Lo ha detto il leader della Lega, assicurando che tuttavia non chiamerà il premier a processo. “Fu lui a dire che i migranti prima li ricollochiamo e poi autorizziamo lo sbarco. Fu Conte a dire che gestiva tutto lui”.

MA! Come ormai consuetudine consolidata il Cazzaro verde dice una cosa e poi ne fa un’altra.

Ha richiesto al GUP la convocazione di Conte, Toninelli, Trenta e dell’attuale Ministro Lamorgese. che ha ovviamente accolto la richiesta in qualità di persone informate sui fatti.

La tesi difensiva è che lui ha rispettato un protocollo, concordato con il contratto di governo ( quindi una cosa ben distante da una legge) e che tale protocollo è tuttora ancora utilizzato.

Nella sua continuo mistificare le verità ha asserito in conferenza stampa che è felice che il giudice abbia affermato che non sia stato solo ad operare : Peccato che il giudice non ha proprio detto questo ma si è limitato ad accogliere un’istanza della difesa, probabilmente anche come mero atto dovuto.

