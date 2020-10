CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO IO FACCIO QUALCOSA, E TU?

Stiamo vedendo tutti, purtroppo alcuni le vivono, scene di devastazione che si ripetono, anche come effetti del cambiamento climatico che produce fenomeni estremi, improvvisi e ripetuti.

Non si deve più vivere in emergenza, dolorosissima in termini di vittime e costosissima economicamente. Si deve ripristinare una solida e continua attività di prevenzione.

Ho scritto “ripristinare” perché il governo Renzi, per la prima volta nella storia della Repubblica, aveva istituito una Unità di Missione (Italia sicura) per il contrasto al dissesto idrogeologico e l’edilizia scolastica.

Il piano delle opere, concordato con le Regioni, prevedeva 10mila interventi per una somma complessiva di circa 31 miliardi, dei quali 12 miliardi finanziati. Dal 2014 al 2017 sono stati conclusi i primi 1445 cantieri con una spesa di 1,5 miliardi e risultavano in corso altri cantieri per 1 miliardo.

Una delle prime cose fatte dal governo Conte 1 è stata quella di chiudere l’Unità di Missione Italia sicura e anche quella denominata Casa Italia che si stava occupando, con la stessa concretezza, della riduzione del rischio sismico e del recupero delle periferie. Tutto senza alcuna motivazione. Dopodiché tutto si è bloccato e abbiamo perso oltre due anni che ci avrebbero fatto risparmiale vite, devastazioni e avremmo avuto ambienti scolastici più adatti alle misure antipandemiche.

Mi astengo da qualunque polemica. Chi è intellettualmente onesto capirà da solo se ha fatto qualche errore di valutazione politica in passato. Chi non lo è non merita la mia attenzione.

Quella attività va ripresa immediatamente, ci sono progetti e risorse congelati, e una petizione di Itali Viva che, comunque, ha presentato in Parlamento una proposta di legge per il “ripristino” della Struttura di Missione, che non doveva essere cancellata.

Non è un tema di partito, ma una questione vitale per tutti gli italiani.

