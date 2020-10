Ho indossato una mascherina nei negozi (e ho limitato i miei viaggi) da Marzo, quando tutto è cominciato.

Non sono sicuro del motivo per cui essere rispettosi degli altri per il bene comune ora viene deriso da alcuni che lo chiamano “vivere nella paura”, ma deve finire …

Quando indosso una mascherina sul naso e sulla bocca (non intorno al mento) in pubblico e nei negozi / supermercati / farmacie / ecc., voglio che tu sappia quanto segue:

Sono abbastanza istruito da sapere che potrei essere asintomatico e comunque trasmetterti il virus.

Non “vivo nella paura” del virus: voglio solo essere parte della soluzione, non del problema.

Non mi sento come se il “governo mi controllasse”. Mi sento come un adulto che contribuisce alla sicurezza della nostra società e voglio insegnare lo stesso agli altri.

Se tutti potessimo vivere tenendo a mente gli altri, il mondo sarebbe un posto molto migliore.

Indossare una mascherina non mi rende debole, spaventato, stupido o addirittura “controllato”. Mi rende premuroso e responsabile.

Quando pensi al tuo aspetto, al tuo disagio o all’opinione di altre persone su di te, immagina una persona amata – un bambino, un padre, una madre, un nonno, una zia, uno zio o persino uno sconosciuto – attaccata all’ossigeno, da sola senza di te o senza nessun membro della famiglia ammesso al capezzale… Chiediti se avresti potuto aiutarli un po’ indossando una mascherina.

Più semplice di così si muore!

Ho copiato e postato. Chi altro farà lo stesso?

In bocca al Lupo…

In bocca al Lupo…convivendo con il corona virus .

