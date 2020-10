Renzi: “Ripristiniamo Unità di Missione su dissesto idrogeologico”

Matteo Renzi, leader di Italia Viva, si è così espresso su Twitter. “Più vedo le immagini di queste ore, più mi domando come sia stato possibile cancellare l’Unita di Missione sul dissesto idrogeologico. Ci sono i soldi e ci sono i progetti: possibile non capire che questa è una priorità senza colore di parte?“

Presento una proposta di legge per il ripristino dell’unità di missione contro il dissesto idrogeologico #ItaliaSicura, alla luce degli evidenti pericoli per la popolazione.

Non è stata inserita nel Dl Semplificazioni ma il paese non può aspettare oltre. Prevenire e coordinare. RAFFAELLA PAITA

Lo ritengo un atto criminale l’averlo ritirato… Magari per finanziare Reddito di Cittadinanza e Quota 100. Con quanto ci costano queste sue misure si sarebbe messo in sicurezza il territorio e dato lavoro a migliaia di operai

ORA: Si deve fare presto ! Non si può aspettare oltre ! Tutto va deteriorando ! Non si deve aspettare oltre ? Renzi Aveva ragione ! E dice sempre il vero !!! Non si può e non si deve aspettare. OK: La natura si riprende ciò che l’uomo le ha rubato…….Il dissesto idrogeologico è grave ….. IV fa bene e deve lanciare un grido di allarme per mettere in pratica i lavori per mettere in sicurezza il territorio.

Non mi stupisce che degli incompetenti e incapaci come i leghisti e i grillini durante il loro breve governo abbiano cancellato gli investimenti decisi dal governo Renzi per le opere pubbliche, di cui ben 23 mld per la difesa del suolo e contrasto degli eventi naturali. Mi stupisce l’ignavia e il menefreghismo di questo governo che malgrado la insistenza di Itala Viva non abbia ripristinato subito l’utilizzo di quei finanziamenti. In questi giorni la dimostrazione che la lungimiranza di un buon politico avrebbe limitato i disastri causati da eventi naturali. Niente da fare, Matteo Renzi e Italia Viva sono avanti di anni rispetto a qualsiasi altra formazione politica, non parliamo poi della lontananza del M5s a cui pare si sia aggregato il PD di zing’alema. Poveri noi italiani.

