Si Marattin :Con la vittoria del Si al referendum 2020 abbiamo ormai aperto gli occhi a tutti sull’indispensabilita’ dell’abolizione del bicameralismo paritario. Stiamo approvando un pezzo alla volta la grande riforma 2016.

Stiamo vincendo, ma con pazienza e piccoli passi

MARATTIN DICE!Dalla lettura dei giornali apprendo un sacco di modifiche al Decreto Legge “Agosto” in Senato durante la seduta notturna della Commissione Bilancio della “camera alta”.

Di tutte – assieme ai miei colleghi di maggioranza della Camera – sarò politicamente responsabile, perché in settimana dovremo approvare definitivamente e convertire in legge il provvedimento, incluse le nuove norme inserite dal Senato.

Tuttavia non potrò – e non potremo – dire la mia su nessuna di queste modifiche (o sulle norme originarie inserite dal Governo) perché avremo poco più di 48 ore per convertire il decreto, pena la sua decadenza.

E la stessa cosa è accaduta centinaia di volte a parti invertite: la Camera modifica il testo, il Senato è costretto ad approvarlo senza modifiche.

Questo è il bicameralismo italiano, a quasi 75 anni dalla sua nascita: a turno, una delle due Camere non lavora, mette solo il timbro.

I vincitori del referendum del 20 settembre (dove a furor di popolo si è eliminato un terzo dei parlamentari, mantenendo però i superstiti in due camere diverse) ci avevano promesso l’avvio di una rigogliosa e fiorente stagione di riforme istituzionali, per rendere questa Repubblica un po’ più normale.

Aspettiamo fiduciosi. Sperando che si inizi, finalmente, mandando in soffitta per sempre questo assurdo bicameralismo.

