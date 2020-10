Covid “Italia messa meglio in Ue, ma non illudiamoci”

Covid, Speranza in Parlamento riferisce sul nuovo dpcm: “Italia messa meglio in Ue, ma non illudiamoci”

Fino a quando continueremo a dimostrare di essere un popolo di anarchici allergici alle regole, sempre con quell’atteggiamento quasi di sfida e quel sorrisetto da furbi a voler dimostrare che a noi ci frega niente, ne pagheremo le conseguenze.

Il ministro della Salute: “Tutto il Paese è colpito, crescita diffusa in tutte le regioni. Serve attenzione”. Tra le misure mascherine all’aperto e no al coprifuoco. In programma oggi anche un nuovo confronto con gli enti locali sui divieti. Questa sera consiglio dei ministri, domani la firma di Conte al provvedimento

Le misure del governo mi sembrano condivisibili in quanto, almeno per il momento le attività produttive, e, soprattutto quelle più in crisi non vengono colpite. Ci si affida al senso di responsabilità dei cittadini ed alla accettazione al male minore, per il momento.Indossare una mascherina non è piacevole, ma lo si accetta se questo serve per evitare restrizioni ben peggiori. Si può discutere sul rapporto tra capienza degli impianti sportivi e numero tifosi come pure sulla percentuale di presenza sui bus ma nel complesso ci si può accontentare.

Il problema a mio avviso è sempre lo stesso: la responsabilità dei singoli. Sta ad ognuno di noi rispettare le regole se ne vogliamo uscire il prima possibile, anche riprendendo chi non rispetta le regole.Non commento i commenti dei negazionisti/complottisti sennò le dico troppo grosse.

MA ATTENZIONE! L’anima qualunquistico-anarcoide dell’italiano medio sta prendendo il sopravvento nella maggioranza dei miei connazionali. In effetti nulla di strano se si pensa all’autolesionismo praticato dai nostri connazionali pressoché ininterrottamente dal 1922 ad oggi. Non resta che farsene una ragione accettando la verità ammessa nientedimeno che da Gesù Cristo: «gli storpi li ho guariti, i ciechi pure. Con gli stupidi non sono riuscito».

La stupidità di un Popolo la si può misurare in tenti modo, tra questi vi è la propensione ad usare la mascherina in presenza di una pandemia conclamata. Vi è forse bisogno di una imposizione di legge per obbligare “contro la loro volontà” i cittadini ad indossare la mascherina che in parte li protegge dal contagio?? non sarebbe molto più logico che la gente lo capisse da solo o lo apprendesse da medici e scienziati??

I veterinari fanno le vaccinazioni ai cani “contro la loro volontà” mentre il padrone tiene la bestiola affinché essa non morda o si ribelli alla iniezione, ma questo è comprensibile per i cani ma non lo è affatto per gli esseri umani i quali dovrebbero capire che indossare la mascherina è nel loro interesse e non stanno facendo un favore a De Luca o a Speranza o a Conte.

Oggi paghiamo le conseguenze di aver pensato che gli altri sono idioti o delinquenti. Non ho letto un solo commento di mea culpa da chi si è riversato nelle discoteche, nella movida, negli assembramenti da 2/300 persone alla volta, nei locali o incontrando un amico o collega senza mascherina senza pensare minimamente ai rischi. Alla fine si parla di mascherina fino al 20 ottobre e proroga dell’emergenza al 31 gennaio. Fine. Eppure non lo accettiamo. Non si può dare la colpa sempre agli altri se dimostriamo sempre di dover essere governati come un gregge e presi per mano fino a 90 anni .

