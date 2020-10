LA SETTA ALLA RESE DEI CONTI.Caspita, questi stati generali (o caporali, visto il livello…) sono più importanti delle elezioni americane!!! Finiranno a tarallucci e poltrone

Resa dei conti a novembre.Stati generali M5s dal 7 al 9. Per spazzare via il vecchio e fare largo al nuovo Movimento 5 Stelle, che prenderà le distanze da Davide Casaleggio. Verso una gestione collegiale.

Tutto e subito. Spazzare via il vecchio per fare largo al nuovo Movimento 5 Stelle, quello lontano da Davide Casaleggio. Sarebbe dovuto essere un percorso lungo, carico di riflessioni, di confronti, consultazioni online e in assemblea. Con traguardo finale a marzo. E invece la nuova organizzazione pentastellata sarà decretata nel giro di un mese. Dal 7 al 9 novembre saranno celebrati gli Stati generali, e questa sarà la tappa finale. I fatti delle ultime quarantotto ore hanno imposto un’accelerazione. Venti di scissione, soffiati da Alessandro Di Battista, e battaglie legali paventate da Davide Casaleggio hanno fatto precipitare gli eventi.

Con ogni probabilità nella tre giorni di Congresso, che dovrebbe tenersi a Roma, sarà decisa la struttura da dare al Movimento 5 Stelle. Capo politico o gestione collegiale? Per ora si propende per la seconda. E contestualmente sarà avviata la votazione per decidere i componenti.

Spazzare il vecchio per far sì che non rimanga più nulla. Sopravviveranno in pochi e saranno eletti nei partiti di destra e sinistra. Ci dimenticheremo di Casaleggio padre (defunto) e figlio e anche di Beppe Grillo. Quest’ultimo continuerà a fare il comico e continuerà pure a prenderci in giro, ma solo dal palcoscenico.La semplice verità è che la casta dei parlamentari grillini non è disposta più a seguire le regole che si erano dati e per le quali furono eletti ( divieto del doppio mandato, ecc.) Si sarebbe tentati di dire che troppe erano le anime dei grullini e che la scissione sia inevitabile, e forse anche salutare. Che si spiccino fin quando ci sarà ancora qualcosa da scindere.

Francamente possono avvitarsi sulle loro questioni come gli pare e piace.

Hanno ottenuto il voto mentendo, si sono dimostrati del tutto inaffidabili, si professano onesti pur essendo palesemente ipocriti.

Facciano un po’ come gli pare, l’unica cosa giusta che a parer mio possono fare è lasciare immediatamente la poltrona, cosa che non faranno mai, la loro affezione a quell’arredo è palese.

Anche ora, stanno facendo del teatrino poiché sanno che le urne saranno con loro molto punitive e cercano in qualche modo di porre rimedio.

Auguri, certo il voto del popoli sveglio e intelligente ve lo scordate.

LA SETTA ALLA RESE DEI CONTI.Caspita, questi stati generali (o caporali, visto il livello…) sono più importanti delle elezioni americane!!! Finiranno a tarallucci e poltrone ultima modifica: da

