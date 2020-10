DIAMOCI UNA MOSSA!

La crisi economica durerà minimo un anno: o la politica si muove o arrivano i tecnici. Mettiamoci attorno a un tavolo e si prendano scelte finali su lavoro, #Mes, Autostrade, Ilva, #RecoveryFund, legge elettorale, infrastrutture. E il patto poi si scolpisca nella pietra

Matteo Renzi

Lui sta lì, saldamente aggrappato alla poltrona e fermo immobile, «come un semaforo» diceva l’indimenticabile caricatura di Romano Prodi messa in scena da Corrado Guzzanti.

E intorno lo stringono d’assedio i capi della sua maggioranza, cercando di fiaccare la sua resistenza immobilista e di neutralizzare la strategia dell’anguilla di Giuseppe Conte.

Ieri è partito all’attacco Matteo Renzi, che – almeno contro Conte – è in perfetta sintonia con il leader Pd Nicola Zingaretti: «O la politica si muove – avverte l’ex premier – o arrivano i tecnici. Mettiamoci attorno a un tavolo» e da lì si esca finalmente «con le scelte finali su lavoro, Mes, Autostrade, Ilva, Recovery fund, legge elettorale, infrastrutture». Renzi incalza l’Oblomov di Palazzo Chigi: «Non possiamo andare avanti di emergenza in emergenza solo contro Salvini». O il governo «fa un salto di qualità ora, o mai più». Il tavolo di maggioranza per decidere «è un dovere morale», e andrebbe secondo Renzi accompagnato con un rimpasto che rafforzi la maggioranza (e indebolisca l’autocrazia del premier, è il sottinteso) con l’ingresso di un big del Pd: lo stesso Zingaretti o, «al limite», il suo vice Orlando. Il segretario Pd declina: «Resto dove sto», ma si unisce a Renzi nel reclamare «un salto di qualità».

Pure Renzi incalza Conte. Ma ormai il premier ha scelto l’immobilismo Zingaretti dice no al leader Iv sull’ingresso nell’esecutivo. E Giuseppi fa spallucce su tutto ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo