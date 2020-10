E da mesi il dibattito pubblico si annoda nel raccontare una serie di bugie vergognose, l’ultima delle quali risale all’altro giorno, quando una deputata si è spinta fino a dire che in realtà il Mes sarebbe un organismo privato… Per noi la scelta è semplice: accedere alla PCS ci garantirebbe un risparmio di circa mezzo miliardo all’anno per i prossimi dieci anni. Per 50 milioni l’anno abbiamo tagliato di un terzo i parlamentari… io direi che si può fare anche questo passo, non credete?

Purtroppo siamo costretti a governare con degli idioti, che hanno fallito su tutto. E si stanno azzannando tra di loro. Ancora un paio d’anni e si estingueranno come i dinosauri. Teniamo duro. Tanto il Mes lo utilizzeremo. Occorre avere solo pazienza. Come con i bambini….Certo che si può fare, si deve fare. #Si al #MES per migliorare e rendere più efficiente il Servizio Sanitario Nazionale. Occasione d’oro che non dovremmo farci sfuggire per nessuna ragione al mondo! Basta con l’assecondare testardaggini populiste che in passato – Governo giallo-verde – hanno prodotto ingenti danni al tessuto economico-sociale dell’Italia. #GuardiamoAvanti.

Il #Mes è necessario al Paese. Servono al più presto queste risorse per gestire la convivenza con il virus, 37 miliardi che l’Europa rende disponibili per il nostro sistema sanitario, indispensabili in questo momento di difficoltà. Investimenti nella ricerca, formazione e digitalizzazione, riorganizzazione del sistema ospedaliero e dell’assistenza territoriale. Più medici, infermieri e personale sanitario e meglio pagato.

Ora più che mai c’é bisogno di concretezza, a partire da test e tamponi accessibili e veloci, solo così si vince la battaglia.

Assolutamente necessario il MES, per chi dubita e cerca scuse, credo che o non si documenta seriamente o sarà per ideologia. Il bene dell’Italia a questo prestito dell’Europa è un treno da prendere e in fretta. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo