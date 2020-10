Ma chi è questo quello che qualche mese fa diceva che il covid non esisteva?! Il bello è che lo seguono pure e gli comprano anche libri. In un paese normale questi tipi al massimo potevano scrivere per il loro condominio.Ormai essendo morto politicamente berlusconi, lui e il suo padrone (travaglio) essendo a libro paga della Casaleggio associati devono continuare a sparare cazzate

La domanda è: quali sono i meriti di questo individuo, che giustificano la sua presenza come opinionista nei programmi televisivi? Perché chi vede certi programmi deve “subire” quotidianamente la sua opinione, senza che nessuno sia in grado di contestare i suoi argomenti con la stessa disponibilità di tempo e di presenza? Abbiamo per caso, qualche autorità preposta alla vigilanza sulla corretta informazione? Se si, è possibile denunciarla per la sua inettitudine?

Perché in Italia, è sempre la stessa storia. Dalle “grida” manzoniane alle attuali leggi e decreti, abbiamo una sovrabbondanza di regole e regolette, che alla fine nessuno rispetta, soprattutto perché non ci sono controlli.

La solita sassaiola mediatica ingiustificata, basata sulla totale ignoranza, architettata per delegittimare il parlamento, i suoi componenti e le istituzioni. Questa volta il picchiatore professionista di cui è nota l’intolleranza verso chi non la pensa come lui, attribuisce al vice presidente della Camera Ettore Rosato (“renziano”, specifica per condire meglio l’ennesima bugia) una colpa che non ha. Perché non è suo potere far risultare deputati assenti come “in missione”.

Il numero legale è mancato per le assenze ingiustificate, per le decine di colleghi che si trovano in quarantena o isolamento fiduciario disposto dalle autorità sanitarie o perché (come correttamente rileva Scanzi) l’opposizione ha preferito i giochetti parlamentari alla possibilità di collaborare su un argomento delicato come la proroga dello stato di emergenza.

Irresponsabili gli assenti ingiustificati e chi gioca con le istituzioni; ma anche personaggi pubblici che somministrano ai propri followers pillole di falsità che inquinano il dibattito e distorcono la realtà. Il tutto per prendersi quale “mi piace” in più.

Caro Andrea Scanzi, sei un ignorante, nel senso letterale del termine. Su come funziona il Parlamento sicuramente. Comunque, chiama il Presidente Fico, che le regole le definisce, te lo spiega volentieri, più di me.

