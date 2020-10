La tolleranza dell’intolleranza

C’è un limite a tutto. Anche alla tolleranza dell’intolleranza.

Il rischio che si corre a coprire con il silenzio il comportamento perverso dei nostri figli costituisce una forma di inconcepibile complicità con la follia.

Piangere i propri morti e accusare di atrocità la Polizia per averli uccisi con una pistola giocattolo in pugno, è un modo di chiudere gli occhi di fronte alla realtà.

Depredare cittadini inermi con una pistola inoffensiva, per chi lo fa, può essere un gioco. Non lo è certamente per chi subisce una violenza nel cuore della notte e per chi ha giurato di garantire la sicurezza alla vita dei suoi concittadini.

Nel cuore della notte, come in un duello del Far West, una pistola puntata contro un’altra, impegna un duello mortale. Da una parte c’è la vita di chi deve compiere il proprio dovere, dall’altra c’è quella di chi si prende gioco di quella degli altri minacciandola con un apparente strumento di morte.

Quando la finzione cessa di esistere il gioco si fa pesante. Mentre le madri deprecano il colpo che ha stroncato la vita del figlio, le mogli e i figli dei poliziotti sono condannate a piangere i loro morti.

Da una parte c’è un vita messa a rischio dalla perversione di un gioco, dall’altra ci sono vite distrutte dal senso di responsabilità di cittadini che hanno giurato di tutelare la vita di tutti quanti noi.

Essere tolleranti nei confronti di atti di intolleranza premeditata, arrivati a questo punto, diventa una forma di empietà.

La cronaca di questi fatti diventa irresponsabile quando pretende di raccontarli senza interpretarli e, peggio ancora, valutarli nel loro drammatico significato.

Per vivere serenamente i nostri giorni abbiamo bisogno di sicurezza. È necessario che le leggi siano rispettate da tutti e che nessuno minacci la nostra esistenza utilizzando una pistola giocattolo.

Il caso citato è solo un esempio del modo in cui viene esercitata la tolleranza nei confronti di chi si comporta in modo intollerabile. Sono troppi nella vita di ogni giorno, i casi in cui si ignora la realtà e si chiudono gli occhi di fronte a comportamenti che producono violenza e morte.

Non si capisce perché, ad esempio, vengano passate sotto silenzio, a livello politico, le spregiudicate prese di posizione di Giorgia Meloni, considerata la leader politica del partito Fratelli d’Italia.

Anche se ogni giorno appare in televisione di lei e del suo partito si ignora quasi tutto. Non si sa chi lo compone, che cosa vuole, dove vuole andare.

Nel firmamento politico è in tutto simile ad un astro privo di luce in grado di attrarre i voti di chi è rimasto deluso dei partiti esistenti o è in cerca di fortuna.

Si conosce, invece, con certezza il pensiero di Giorgia Meloni sul Coronavirus e sulle accuse rivolte dal tribunale di Catania a Matteo Salvini.

In nome della difesa della privacy Giorgia Meloni si è schierata contro il sistema di tracciamento della diffusione del virus promosso dal Governo.

Dal momento che non esistono vaccini in grado di debellarlo, il sistema Immuni, costituisce l’unico strumento capace di contenerlo. Questo sistema è stato adottato in molti paesi del mondo per evitare il dilagare della pandemia ed il blocco generalizzato della vita economica sociale. A Giorgia Meloni, però, questo sistema non va bene.

Lei si preoccupa dei suoi cittadini e, in nome della privacy, li condanna a morte. Non tiene conto che la privacy, ai morti, non serve a niente.

Quanto al processo a Salvini ha chiesto che il Ministro degli Interni venga prosciolto da ogni addebito perché, da politico, ha fatto quello che “il Popolo gli chiedeva”.

In altre parole, per lei, sarebbe stato il Popolo Italiano a voler seppellire in mare decine di migliaia di esseri umani in fuga dalla fame e dalla morte, a impedire il loro sbarco sulle nostre coste.

Sarebbe stato il Popolo italiano a volere che le leggi del mare e quella del nostro Paese cessassero di esistere e non tutelassero il loro diritto di vivere..

A quale Popolo Italiano fa riferimento Giorgia Meloni quando gli attribuisce il potere di prescindere dalle leggi dello Stato e da ogni buona regola del vivere civile?

Sono molti gli italiani che non appartengono al suo Popolo e non accettano che “in nome del Popolo italiano” vengano compiuti delitti contro l’umanità.

Il nome del Popolo italiano Matteo Salvini, come Giorgia Meloni, hanno giurato di servire lo Stato italiano e le sue leggi.

La tolleranza di Giorgia Meloni nei confronti dell’intolleranza di Matteo Salvini costituisce un atto moralmente inconcepibile ma anche un tradimento nei confronti dello Stato e di tutti quanti noi.

Anche lei, se fossimo gente seria, dovrebbe andare sotto processo.

A ben guardare, anche nel suo caso, Il Popolo italiano lo vuole veramente.

Essere tolleranti nei confronti di chi non lo è un errore inconcepibile in un Paese civile.

C’è un limite a tutto. Anche alla tolleranza dell’intolleranza. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo