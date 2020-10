EUROPA E STATO DI DIRITTO.

Questo post è dedicato a tutti coloro i quali non hanno o non vogliono capire quale danno procurano i paesi sovranisti e/o nazionalisti, ai quali è riservato un atteggiamento benevolo da parte di alcuni nostri leader nazionali ( Salvini in testa ), nel contesto europeo.

Negli ultimi anni questi stati, come rilevato dalla Commissione Europea, hanno violato le normative europee non rispettando lo stato di diritto al loro interno.

Ricordo che lo stato di diritto è sancito dall’art. 2 del trattato dell’UE ( TUE ) come uno dei valori fondanti dell’Unione.

La Commissione Europea, in questi giorni, ha pubblicato la prima relazione sullo stato di diritto in Europa.

Dalla relazione si evince che molti stati membri hanno uno standard elevati, ma in alcuni, come la Polonia e l’Ungheria, si rileva l’esistenza di seri problemi per lo stato di diritto.

In particolare in Polonia è stata attuata la riforma della giustizia in contrasto con le norme del diritto dell’UE perché porterebbe i giudici ad essere soggetti a controllo da parte dell’autorità politica e non garentirebbe loro un pieno e libero esercizio delle loro funzioni.

In Ungheria, le riforme attuate dal primo ministro Orban sono risultate in netto contrasto con le norme e i valori sulle quali l’UE è fondata.

Le violazioni riguardano molti settori, dal sistema elettorale, all’indipendenza della magistratura, alla corruzione, ai conflitti di interesse, etc….

Per quanto sopra detto, i due paesi sono stati sanzionati dalla Commissione Europea, sanzioni che non hanno influenzato più di tanto le decisioni prese dai Governi, Polacco e Ungherese.

Le procedure sono tuttora in corso.

Ultimamente, i Governi dell’UE, per essere più incisivi, hanno trovato un accordo su un meccanismo per legare i fondi europei al rispetto dello stato di diritto.

A questo, i paesi dell’est ( Polonia e Ungheria in testa ) si oppongono.

Come reazione a questa pressione Polonia e Ungheria minacciano di non approvare il Bilancio Pluriennale Europeo ( 2021 – 2028 ) approfittando che per approvarlo serve l’unanimità degli stati ( un vero e proprio ricatto ).

La situazione dovrebbe sbloccarsi nelle prossime settimane, comunque speriamo prima della fine dell’anno ( per non subire la beffa, noi italiani, di un ritardo nell’erogazione delle risorse del RECOVERY FUND).

CONSIDERAZIONI:

Vi rendete conto cosa significa sovranismo e/o nazionalismo stile Orban?

Come considerate il comportamento del leader della Lega Salvini che non disapprova l’operato di Orban?

Buona riflessione!!!!!!!!!

