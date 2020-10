Purtroppo queste persone Belpietro, Gomez, ed altri che non voglio nominare, continuano imperterriti l’opera di gratuita diffamazione a mezzo stampa! Perché in questo caso come in quasi tutti gli altri non c’è mai la notizia, ma solo la avversione personale! Purtroppo lo fanno sicuri che l’Ordine dei Giornalisti non interverrà, come invece Dovrebbe e certi di poter influenzare e manipolare la maggioranza del popolo elettore. Una volta questa evidente manipolazione delle conoscenze e delle coscienze, era un reato, si chiamava PLAGIO, e da molti anni giustamente non lo è più e costoro se ne approfittano; perchè le Consorterie di Interesse che loro difendono, hanno deciso di liberarsi di Matteo Renzi proprio perché ha già dimostrato nei suoi 1000 giorni di voler veramente razionalizzare questa nazione toccando interessi inimmaginabili.

