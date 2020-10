BASTA CON LE COMPARSE!

Il Campidoglio non è una arena, ma una cosa seria e i romani meritano rispetto. C’è quasi da sperare che un candidato così sia presentato dal centrodestra, sarebbe più facile dimostrare il livello di degrado politico al quale sono arrivati.Dopo gli anni di niente della Raggi, avremmo gli anni di cartapesta di Giletti. Che dice ci penserebbe solo se fosse in grado di “incidere”. Uno che dice una banalità come questa dimostra di non aver capito niente di cosa significhi fare il sindaco di Roma. Gli autori non gli hanno dato ancora il copione giusto. Stacco e pubblicità.

“Vieni avanti, Carletto”. Calenda e le primarie con il Pd: è partito l’ottovolante.Il leader di Azione vuole candidarsi ma senza passare dal rito dem. Zingaretti è per metterlo alla prova, lui frena e accelera come sempre.

Cantiere aperto nel centrosinistra. Bettini tifa Cirinnà, il segretario è aperturista. I renziani sono per il modello Bonaccini

Bisogna partire da Flavia De Gregorio. Come chi è? E’ una consigliera del I municipio (Ztl purissima, dunque) e soprattutto responsabile romana di Azione. Flavia ha detto sì. Mercoledì ci sarà anche lei al tavolo convocato dal segretario del Pd Andrea Casu con Stefano Fassina e Italia viva per parlare di come espugnare il Campidoglio. Dunque è fatta? Carlo Calenda sarà il candidato del centrosinistra XXL? Meglio fare un salto su Twitter. “Un suggerimento al @pdnetwork – scrive di prima mattina Calenda – Qualsiasi decisione sulla capitale deve avere l’obiettivo di portarla fuori dal sottosviluppo in cui versa, non stoppare candidati che non si sono candidati. Ad maiora”.

PS:Nessuno potrà dire che Calenda è renziano, nessuno potrà dire che è del PD, lui è estraneo al mondo dalemiano della cricca di Bettini. Lui ha credito anche a destra per le sue capacità e la chiarezza nel parlare e spiegare le cose. Se gli si affianca anche Federica Angeli come vice è la migliore coppia che si possa immaginare.

Solo ai grilini può restare indigesto ma quello è bene.

"Vieni avanti, Carletto". Calenda e le primarie con il Pd: è partito l'ottovolante.

