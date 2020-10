BORSA:È andata in porto un’operazione giusta e opportuna.

È andata in porto un’operazione giusta e opportuna.

Con questa operazione che fa seguito alla fusione tra Nexi e Sia sotto la regia di CDP e la partecipazione di Intesa Sanpaolo , l’Italia riprende il controllo del mercato finanziario nazionale. Mossa strategica in funzione dell’arrivo dei prossimi fondi del R.F.

Non solo entriamo in un mercato finanziario più grande, ma si gettano le basi per il vero obiettivo in prospettiva: la creazione di un vero unico mercato dei capitali all’interno della Ue, con un’unica Borsa.

Ora però occorre lavorare affinché quest’operazione porti benefici immediati alle piccole e medie imprese italiane, rendendo la quotazione in Borsa più facile, meno costosa, più conveniente e meno burocratica.

