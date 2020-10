Matteo gentaglia mi ha appena scritto che siete ripetitivi e non fate niente per sbloccare questa situazione perché tanto non contate nulla .Io ho risposto che non perdo tempo con i sovranisti inutili e meschini che seminano solo odio sul Web. FORZA I V PER ME INVECE SIAMO SULLA STRADA GIUSTA CONTINUIAMO COSI.

SUL TEMA PROGETTI E RIFORME! Questo è il maggiore limite della politica italiana tutta tolta IV! Non sono capaci di fare progetti circostanziati per cui se la cavano bene solo con finanziamenti a pioggia ! SOLO QUESTO SANNO FARE I CONTE GRULLI E PIDINI

RICORDO AGLI SMEMORATI CHE Avevi chiesto #Matteo che ad agosto il Parlamento potesse discutere dell’utilizzo del #RecoveryFund. Come spesso avviene continuiamo ad accumulare ritardi. Conte non e’ rock, e’ lento e questo non giova alla ripartenza. Fai qualcosa perché l’Italia non affondi. Non :Aspettiamo l’autorizzazione dei pentadementi..che di riforme meglio non mettano le mani,men che meno consultare i loro tecnici.

Ricordo un fatto,ok sara banale ma e un esempio delle competenze dei pentadementi. Succede nel comune di LIVORNO,dopo tanto tergiversare per decidere il da farsi e quando hanno deciso di ristrutturare una scuola in prefabbricato non si sono resi conto che le canaline elettriche e idrauliche che passavano sotto la base in cemento della stessa erano troppo piccole e che non si poteva intervenire pena la stabilità della scuola stessa! Sono questi che i tecnici amici dei pentadementi italiani sanno fare!

BRAVO! Che stiamo aspettando.I pentadementi,siamo a posto. ultima modifica: da

