CHI PORTA GLI ITALIANI A SBATTERE SULLA SANITÀ?Qualcuno sostiene che ci sia stato uno scambio tra PD e M5S. Il primo avrebbe concesso di non sollevare la questione del MES, in cambio del via libera dei secondi alle modifiche dei decreti “sicurezza”.

Spero che sia solo una maldicenza, perché se fosse così staremmo messi assai male. Anche perché la ripresa della pandemia richiede interventi rapidi non solo sui comportamenti di protezione individuale, sacrosanti, ma anche sull’adeguamento strutturale del SSN, come si va dicendo almeno da aprile scorso.

Dire che non abbiamo bisogno del MES perché per la sanità si possono usare le risorse del Recovery Plan (RP) è una mistificazione. Chi lo sostiene sta prendendo in giro gli italiani.

Certo che il potenziamento del SSN può essere finanziato dal RP. Ma, ci si domanda, perché sottrarre decine di miliardi ai progetti di ripresa e resilienza economica, per riversarli sulla sanità che ha già, nel Mes, il suo fondo specificamente dedicato. Nessuna famiglia userebbe i soldi della spesa, avuti in prestito, per rifarsi il guardaroba, dopo avere vinto un bonus per l’acquisto di abbigliamento con restituzione in 20 anni a un tasso dello 0,04%.

I soldi del RP, benvenuti da tutti, hanno un tasso di interesse più alto, vanno restituiti in minor tempo e soprattutto sono legati a condizioni e verifiche più stringenti di quelle del Mes. Lo dico per quelli che ancora credono alle favole. Sveglia! Non usare il Mes ci ha fatto perdere 6 mesi fondamentali, solo per una impuntatura bambinesca del M5S che non vuole perdere faccia e voti sulla destra. La quale sul Mes ha detto un sacco di bugie. Si è mai visto un paese dove le bugie dell’opposizione tengono fermo il governo, per poi denunciarne il ritardo?

La risposta non è mediare oggi aspettando domani per cedere, dopo avere sbattuto la faccia di fronte all’emergenza, ma spiegare al Paese quanto siano imbroglioni e inadeguati a fronteggiare la pandemia, e non solo quella, Salvini e Meloni. Che paghino la loro strumentalizzazione sulla pelle degli italiani.

