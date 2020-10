Francamente in questo periodo rimango basito e un pò mi girano le scatole per quello che sento sulle TV e quello che scrivono i giornali molte volte a ragione, al di là delle schermaglie politiche, dico , ma come, abbiamo avuto tre mesi luglio agosto e settembre per procurarci i vaccini antiinfluenzali e adesso che sarebbe quasi ora di distribuirli alla popolazione ci vengono a dire che non ci sono, ma che cazzo hanno fatto in questi tre mesi i nostri governanti ? avevamo tre mesi per adeguare gli ospedali i tamponi i posti Covid ecc… e ora ci vengono a dire che i posti sono quasi esauriti ? ma nei ministeri cosa fanno ? vanno in vacanza vanno a far la spesa , cavolo siamo seri in tre mesi non si sono preoccupati di niente ? ABBIAMO 37 MILIARDI DA SPENDERE PER LA SANITà E CI SOFFERMIAMO A FARE BARUFFE CHIOZZOTTE tra chi li vuole e chi no per questioni politiche ? ma scherziamo non si può giocare sulla pelle della gente per questioni di principio. Ma cosa siamo diventati il paese dei campanelli ? chi si deve muovere si muova alzi il culo dalla poltrona e si dia da fare non per il bene del suo partito ma per il bene dell’Italia e dei suoi cittadini !

Francamente in questo periodo rimango basito e un pò mi girano le scatole !ma che cazzo hanno fatto in questi tre mesi i nostri governanti ? ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo