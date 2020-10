“Vidi quell’ufficiale nazista gettare la pistola e la divisa. Pensai: adesso prendo l’arma e lo uccido. Era finita ma ero carica d’odio perché nel lager ci avevano fatto diventare come loro. Non lo feci. Da quel momento diventai una donna libera”. Oggi Liliana Segre ha tenuto agli studenti, nella cittadella della Pace di Rondine ad Arezzo, l’ultima testimonianza pubblica sulla Shoah.

Chi come me ha avuto l’onore di incontrarla e ascoltarla in occasione della sua presenza due anni fa a Como, di fronte agli studenti al Teatro Sociale, non può dimenticare l’emozione provata nell’ascoltare le sue parole.

Raccogliamo il suo testimone, per non dimenticare mai e per non essere sconfitti dall’odio.

Grazie Liliana Segre, testimone di pace e di speranza.

Ieri Liliana Segre, alla Cittadella della Pace a Rondine, ha tenuto la sua testimonianza pubblica, rivolta alle scuole italiane e ai giovani del mondo.

“Un giorno del settembre del 1938 sono diventata ‘l’altra’ e da allora c’è tutto un mondo intorno che ti considera diversa. E questa cosa è durata sempre”. “Quando sono diventata l’altra e a 8 anni non sono più potuta andare a scuola, ero a tavola con i miei familiari, e mi dissero che non potevo più andare a scuola, chiesi perché e ricordo gli sguardi di quelli che mi amavano e mi dovevano dire che ero stata espulsa perché ebrea. Una delle cose più crudeli delle leggi razziali fu far sentire dei bambini invisibili.”

Queste sono alcune delle parole che ha pronunciato la Senatrice questa mattina. Un discorso struggente, una testimonianza che raccoglie una parte dolorosa della storia del nostro Paese e dell’Europa intera.

Il nostro compito non può che essere quello di tramandare quello che è successo alle giovani generazioni, impedire che venga dimenticato.

Grazie Senatrice Segre. Mi unisco a quel lunghissimo applauso che ha accompagnato il suo intervento e sono certa che tanti italiani lo stiano facendo.

