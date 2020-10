ORA ARRIVA IL BELLO.I INCOMINCIA IL GIOCO DEGLI INTERESSI DELLE PARTI.

Non mi preoccupa l’ostilità del PD alla candidatura di Calenda a Sindaco di Roma se è netta, chiara e dichiarata, mi preoccupa di più il falso appoggio e l’ostilità nascosta ma attiva, il tradimento come già fatto con Giachetti ed a suo tempo con Bonino e Rutelli.

Calenda deve parlare non solo alla sinistra ma a tutti i romani anche quelli di destra. Non sono convinto che questi ultimi siano così scemi da preferire un incompetente o un demagogo vanesio come Giletti se sarà confermata la sua candidatura. Sono stati già scottati dai Cinquestelle.

Serve un manager che sappia far rinascere la città la sua economia, che sappia fare marketing urbano come seppe fare Veltroni.

Calenda, che per il suo carattere ha mostrato indipendenza da Renzi come da Zingaretti. Che ha i suoi nemici in Emiliano e i cinquestelle.

Calenda, magari appoggiato da Federica Angeli. Altra candidatura bocciata dal PD alla pari di Calenda. Quel PD romano scalato da Buzzi e sottomesso a D’Alema ed al suo portavoce Goffredo Bettini.

#CarloCalenda #SindacodiRoma.Sì, lo vedrei bene. Sì, sarebbe l’uomo giusto per la Capitale. Sì, spero si candidi a Sindaco di #Roma. Daje Carlo. E voi, cosa ne pensate amici? Vi piacerebbe vedere Carlo Calenda Sindaco di Roma? ultima modifica: da

