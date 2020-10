Cimitero dei feti a Brescia, la denuncia di una donna: “Non erano autorizzati, sulla tomba c’è il mio cognome”

Ha scoperto della sepoltura del feto dopo essersi informata in seguito al caso di Roma: “Mi avevano chiesto se volevo fare il funerale e avevo detto di no, ora ho visto che c’è una lapide con il mio cognome e il nome Celeste. Lo trovo indecoroso e irrispettoso”. Per gli avvocati è una violazione della privacy.

Dopo Roma, Brescia. A denunciare un altro caso di feto sepolto con lapide che riporta il cognome della madre (senza autorizzazione) è una donna che ha dichiarato di aver scoperto la cosa solo dopo le moltissime polemiche sollevate dalla vicenda del cimitero di Prima Porta. “Dopo aver letto gli articoli sono andata a controllare sul registo on line del cimitero di Brescia – ha raccontato la donna all’avvocata Cathy La Torre, legale impegnata sul fronte della difesa dei diritti civili – e ho scoperto che esisteva una piccola lapide con il mio cognome e un nome che io non ho scelto, Celeste”. E’ un “cimitero degli Angeli”, allestito presso una sezione del Vantiniano di Brescia: una lunga serie di piccole lapidi, tutte simili tra loro,con sopra scritto un nome, quasi sempre Celeste, e un cognome, molto spesso straniero.La storia di questa donna comincia nel 2015, quando ha un aborto spontaneo alla dodicesima settimana all’interno di una clinica privata: “Mi era stato chiesto di mettere un nome su un modulo per questo feto – ha spiegato la donna – io non l’ho fatto e l’operatore ha scritto al mio posto Celeste. Mi è stato chiesto se volevo celebrare un funerale e io ho detto di no. Dopodiché mi ero dimenticata della vicenda. Non pensavo che facessero queste lapidi, è successo anche a una mia amica, nel suo caso è stato messo il nome del papà. Mi ha fatto uno strano effetto – ha aggiunto la donna -, io non avevo fatto questa scelta, io non avevo capito questa cosa. Trovo che non sia rispettoso né decoroso”.La donna era stata assistita all’interno di una clinica privata e il feto era stato recuperato dall’associazione Movimento per la vita: sono loro a occuparsi della sepoltura e del rito dei feti a Brescia. Una possibilità che si basa sull’articolo 7 del regolamento di Polizia Mortuaria che consente di seppellire feti sempre, ma prima della ventesima settimana solo su richiesta della donna o dei genitori. In questo caso quindi sembra che il regolamento sia stato violato, soprattutto perché riporta il cognome della donna. Cioè una palese violazione della privacy, spiegano i legali. “Esprimiamo il nostro sconforto di vivere in paese in cui per una donna o per due genitori sia necessario vivere un dramma nel dramma o una violenza della propria vita personale – si legge nella mail che l’avvocato La Torre sta inviando alle molte donne che la contattano per saperne di più sui “cimiteri degli Angeli” – Il diritto all’autodeterminazione si lega strettamente al diritto di condividere le nostre scelte o le nostre sofferenze solo con chi riteniamo e vogliamo”.

Cimitero dei feti a Brescia, la denuncia di una donna: "Non erano autorizzati, sulla tomba c'è il mio cognome"

