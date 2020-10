Rimango sgomento nel vedere che mentre la curva dei contagi risale con preoccupate velocità c’è chi (negazionisti, no mask e complottisti di vario genere) scende in piazza per, a suo dire, liberare l’Italia da una presunta dittatura sanitaria. A parte che con il concetto di libertà non si scherza, manifestazioni di questo tipo sono un’offesa a chi a causa del Covid ha perso la vita, ai sacrifici fatti dagli italiani e da tutti i medici ed infermieri che, nei giorni più critici del virus, hanno lavorano senza sosta nelle corsie degli ospedali. Il virus esiste e questo è il momento della responsabilità e del buonsenso, è il momento in cui le regole vanno rispettate da tutti per proteggere noi stessi, chi amiamo e il nostro Paese che non può permettersi un nuovo lockdown.

E LORO SOSTENGONO! I morti per Covid? «Li hanno ammazzati apposta». Le bare di Bergamo? «Erano tutte una falsità, appartenevano ai 360 clandestini affogati in mare sei o sette anni fa». La prova? «Abbiamo visto, ingrandendo le targhette sulle bare che c’era scritto “sconosciuto”». Le mascherine? «Con le mascherine si crea acidosi nei polmoni e nel sangue umano».

No, non è un negazionista chi oggi alla macabra marcia a Roma si è espresso così. No, non è neppure un covidiota complottista. Non è delirio, né stupidità. Perdonatemi, ma questi qui non vanno multati per non aver indossato la mascherina. È ben poca cosa.

Questi qui vanno multati dall’Italia perbene perché non hanno pietà. Che è il dovere che ognuno di noi ha verso gli altri, il rispetto per le vittime, per il dolore. La sensibilità e l’umanità che è il cemento di una buona società. Sempre, ancor di più nei momenti difficili.

Perdonatemi, ma se multa deve esserci a questa gente senza cuore, senza pietà è quella per aver commesso il reato più ignobile per un essere umano. Si chiama disumanità, cinismo, crudeltà. Che è incompatibile alla civiltà.

PS:Il danno più grande dei “complottisti no-Covid” non sono le ridicole fesserie che sparano.

Ma il fatto che, tramite esse, rendono socialmente inaccettabile/ridicolo l’atteggiamento di chiunque metta in dubbio le “verità ufficiali” di qualsiasi cosa.

E questo, in un paese col passato dell’Italia (con stragi e misteri mai del tutto chiariti), non è affatto un bene.

Coloro che non hanno rispetto delle regole, quelli che non indossano la mascherina o la tengono abbassata, dovrebbero portare, per un solo istante, la mente a quello che è stato, a quei tragici momenti, a quelle immagini dei tanti feretri, a quei camion dell'Esercito accodati in un silenzio assordante. La #libertà non può dissociarsi dalla #responsabilità. Io rispetto le regole, tutelo me stesso e chi mi sta accanto. #fateloanchevoi

