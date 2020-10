IL RECOVERY FUND SI ALLONTANA, MES ULTIMA SPIAGGIA.

In Italia i pentastellati, incoscientemente, continuano ad essere contrari ad attivare il MES, il fondo salva stati che concederebbe all’Italia una somma di 37 miliardi di euro da spendere in investimenti sulla Sanità pubblica.

Il Governo fa affidamento alle risorse del RECOVERY FUND che dovrebbero arrivare l’anno prossimo.

Da Bruxelles, dove qualche giorna fa si è tenuta una riunione di vertice fra i capi di Governo, arrivano notizie poco rassicuranti.

In discussione c’è il Bilancio UE destinato a governare le finanze comunitarie per i prossimi 7 anni.

E appunto su questo che c’è stata una brusca interruzione della trattativa in essere tra Parlamento e Consiglio Europeo.

Con questa sospensione delle trattative si allontana l’erogazione delle risorse previste con il RECOVERY FUND.

C’è da evidenziare che, qualora si trovasse un accordo sul valore dei programmi ( il Consiglio Europeo propone un bilancio di 1074 miliardi e il Parlamento ne propone 1300 miliardi ) resterà da definire come pagare gli aumenti di bilancio.

Per ora di certo, come riporta Andrea Muratori, c’è la tassa sulla plastica, sulla quale l’intesa è stata raggiunta.

Restano gli altri nodi quali: la digital tax, le tasse sulle transazioni finanziarie, etc…

Il rischio di un RECOVERY FUND che slitti alla seconda metà del 2021 e’ sempre più concreto.

Se ciò si verifica, l’Italia rischia di vedersi vanificare la strategia economica fondata sul rilancio degli investimenti basati sulle risorse del RECOVERY FUND.

Ecco perché serve un piano B; senza strategia alternativa si rischia un vero e proprio default.

Speriamo che il Governo non sia cosi sprovveduto da non aver programmato soluzioni alternative alle risorse del RECOVERY FUND.

AL MOMENTO IL MES È L’ULTIMA SPIAGGIA.

IL RECOVERY FUND SI ALLONTANA, MES ULTIMA SPIAGGIA. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo