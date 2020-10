«Le mascherine fanno male», «manifestiamo contro la dittatura sanitaria del Covid».

Queste le urla dei #NoMask, #NoVax, #negazionisti, sovranisti che al fianco dell’ultradestra stanno manifestando in tre piazze a Roma.Tutti senza mascherina, non distanziati.

Mi sento di dire solo: vergogna.Uno schiaffo alle famiglie delle vittime e ai sacrifici fatti da tanti italiani negli ultimi mesi.

Siamo alle solite:la madre dei cialtroni oltre a non usare le mascherine non fa uso di anticoncezionali! Che tristezza la mascherina è protezione, nel medioevo durante la peste la gente si copriva il volto con pezze imbevute di aceto per difendersi e questi invece vogliono ammalarsi e il peggio è che sono untori,!!!!! Non ci sono parole: abbiamo sdoganato l ignoranza e questi sono i risultati che danneggeranno tutta la nostra società.Questa gente fa’ tanto riflettere sulla chiusura del manicomi. Questi scellerati! Li hanno tutti plagiati e non se ne rendono conto. Il problema è che mettono a rischio tutto. La vita e non ultima l’economia. Spero che li abbiano sanzionati con multe altissime. Però la mia perplessità è come possa essere loro concesso di non avere la mascherina.Ai restanti cittadini rispettosi e o sanzioni? Vorrei capirlo.

Individuarli singolarmente ed in caso di ricovero fatturare i relativi costi sia per loro che per i loro familiari. Prendere foto segnaletiche se si ammalano non curarli se non in cliniche a pagamento in modo che restano senza soldi.Loro vogliono più libertà noi vogliamo più sicurezza.Come vorrei vederli tutti intubati su un lettino in terapia intensiva

Mettiamo la mascherina, rispettiamo le regole.Giusto smettiamola cn queste continue lamentele si mette e basta ultima modifica: da

