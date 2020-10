Per uscirne da questa pandemia cosa serve? rispetto delle regolo e agire nelle regole.E invece! Siamo lobotomizzati privi di sentimenti e di amore, pieni di paura e odio.

Voltiamoci e guardiamo al passato.I nostri nonni hanno costruito l’Italia del dopoguerra. Hanno affrontato la carestia, le guerre, la fame, il tifo, le pestilenze, i bombardamenti, ma non hanno mai avuto paura, si sono rimboccati le maniche ed hanno costruito città, case, strade, acquedotti, hanno messo al mondo bambini senza mai aver paura di morire.

La loro parola aveva più valore di un contratto, una stretta di mano era un impegno serio nei confronti del prossimo.

Difendevano la patria, la famiglia, i bambini, difendevano la Fede e i luoghi di culto. Lo spirito di fratellanza li rendeva parte di una solida comunità. Erano pronti a dividere il pane. Erano pronti a dare la vita.

I medici andavano tra gli ammalati di tbc.

I sacerdoti andavano in missione per annunciare il Vangelo, fino in Africa e oriente, morendo spesso martiri.

I professori, i maestri, si recavano senza neppure i mezzi di trasporto nei luoghi più remoti e retrogradi, poveri, per portare la cultura anche ai poveri. Le femministe portavano i settimanali nelle campagne più isolate.

Oggi no.

L’italiano di oggi è diventato un rammollito con la massima aspirazione: del divano, del frigo pieno, del conto in banca, della comodità, della TV dal maxischermo dai cui TG farsi fare il lavaggio del cervello o l’ipnosi da show spazzatura, come grande fratello, temptation island e chi più ne ha più ne metta, tutte prive di morale. Chiusi nel proprio egoismo e con le proprie fisime. Privi di morale si scambia il male per bene. Se sei contro gli omosessuale sei omofobo, se non accetti la sostituzione degli italiani con un popolo di immigrati senza identità nazionale sei razzista, ma se strappano i bambini ai genitori per il lucro delle case famiglie, se abusano dei bambini tutti zitti.

Per l’italiano medio Dio, Gesù Cristo non esiste e se esiste non ti giudica, perché non crede alla vita eterna.

La falsa pandemia ha acuito tutto ciò.

I preti sono i primi ad aver paura del contagio, correndo a farsi inoculare un virus coltivato su feti abortiti e concepiti su ordinazione a pagamento, hanno chiuso le chiese, non dicono messa, non celebrano i sacramenti, non diffondono la Parola di Dio sui supporti cartacei, perché sarebbero infetti, non fanno dare il segno di pace, eppure durante la pestilenza il cardinale San Carlo Borromeo senza mai temere il contagio aprì le chiese, svolse processioni, assicurò il soccorso spirituale, l’assistenza ai malati, il seppellimento dei morti, l’amministrazione dei sacramenti.

I professori come i medici oggi sono solo esecutori di protocolli, vedono negli studenti potenziali untori che potrebbero mettere fine alla loro bella vita, così li obbligano a respirare la loro anidride carbonica senza valutare che nessun bambino ha contratto il virus nè è morto.

I medici chiusi nei loro studi, non fanno anamnesi nè semeiotica, non visitano più nessuno per paura del contagio (ma già prima), così si limitano a scrivere ricette. I genitori dopo un estate al mare assembrati sotto l’ombrellone o negli stabilimenti o a giocare a beach volley, ora impediscono ai loro figli di svolgere una vita normale, uscire, crescere, fare esperienze, non vogliono mandarli a scuola perché sarebbe il luogo del contagio, che è attivo solo dalle 8:00 alle 13:00.

Tanti invocano la chiusura di locali, bar, ristoranti, cinema, teatri, palestre, scuole, senza pensare che ciò significherà la fine dell’economia nazionale ed intere famiglie al lastrico.

Vige l’egoismo.

Tra conoscenti, colleghi, amici e parenti ormai ci si tratta come appestati, senza strette di mano, abbracci, senza relazioni.

Persone indifferenti, tipo automi che camminano senza emozioni, se qualcuno dovesse cadere a terra, se dovesse ferirsi, se dovesse sanguinare, se dovesse andare in preda al panico, chi se ne frega.

Con le paure abbiamo distrutto le relazioni umane.

Questa società immersa nel vizio, nel materialismo, nella paura e nell’egoismo, non ha più nulla di umano, e meno che mai di cristiano, è solo un satanico preludio del nuovo ordine mondiale.

Siamo lobotomizzati privi di sentimenti e di amore, pieni di paura e odio.

Per uscirne da questa pandemia cosa serve? rispetto delle regolo e agire nelle regole.E invece! Siamo lobotomizzati privi di sentimenti e di amore, pieni di paura e odio. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo