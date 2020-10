Secondo Confindustria, con il nostro programma Industria 4.0 si è registrata nel 2017 e 2018 una forte crescita degli investimenti agevolati dall’iper-ammortamento, a beneficio soprattutto delle PMI. Lavoro e investimenti oggi più di ieri devono essere la priorità.

La Confindustria dice anche che nel 2021 il PIL sarà a 10 per cento ci saranno 450 mila licenziamenti ecco perché vuole industria 4.0 per fare ripartire le Industrie per creare lavoro chi non lo capisce e miope capisce e miope

QUESTO ERA IL GOVERNO RENZIANO. Che peccato che poi per interessi di bottega,scordando l’ITALIA e gli ITALIANI ti abbiamo sfanculato ! #dal 41al 5 percento #immensoStatista. AUSPICHIAMO UN RITORNO REPENTINO PER UN FUTURO POSITIVO PER L’ITALIA. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo