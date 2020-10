Renzi: “Servono soldi e tamponi, non ideologie e polemiche”

“L’aumento dei contagi è una sfida per tutti. E tutti dobbiamo dare una mano. Da parte nostra insistiamo: in questa situazione di emergenza prendiamo subito le risorse del Mes che sono già disponibili. Servono soldi e tamponi, non ideologie e polemiche.

È quanto afferma questa mattina, in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, il senatore Matteo Renzi , fondatore di Italia Viva.

DIAMOCI UNA MOSSA!

La crisi economica durerà minimo un anno: o la politica si muove o arrivano i tecnici. Mettiamoci attorno a un tavolo e si prendano scelte finali su lavoro, #Mes, Autostrade, Ilva, #RecoveryFund, legge elettorale, infrastrutture. E il patto poi si scolpisca nella pietra.O si fanno i provvedimenti utili per far RIPARTIRE SERIAMENTE I CONSUMI INTERNI che smuovano percentuali SIGNIFICATIVE DI PIL (NON GLI ZERO O 1 VIRGOLA ), oppure non si va da nessuna parte!!!! Renzi non si lasci influenzare da una stampa che gli fa solo mobbing anche crudele! Se tace non va bene, se parla neppure! Ah! In questo Paese le persone intelligenti non le ama nessuno! Anzi! Forse neppure le riconoscono! ma RENZI ci si deve muovere velocemente perché il virus non ci abbandona domani e viceversa temo un nuovo Lockdown e allora saranno guai seri per la ns economia!

