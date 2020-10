UN ESEMPIO A COSA LAVORA IV. SENZA PENSARE ALLE POLTRONE,MA AL BENE DEL ITALIA.

A fronte del nostro Ordine del giorno al Dl agosto, l’Agenzia delle Entrate si è affrettata a confermare la nostra interpretazione: l’indennità assistenziale straordinaria Covid-19 erogata in favore di tutti quei lavoratori che – a causa della diffusione della pandemia da Coronavirus e conseguente lockdown, hanno subito una riduzione economica – non deve essere sottoposta a tassazione. La bontà della nostra proposta è oggi ancor più chiara. Il contributo e’ una somma forfettaria assegnata una tantum non avente la finalita’ di sostituire o compensare un reddito perduto, ma bensì quella di fornire agli iscritti una forma di sostegno a fronte dell’oggettiva condizione patologica e/o di isolamento derivante dal contagio. Siamo certi che, dopo questa importante interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, il governo si impegni ad adottare una misura che possa valorizzare e agevolare le indennità erogate dalle medesime casse di previdenza al fine di poter garantire un piu’ ampio spettro di strumenti in grado di incidere non solo sul benessere dei cittadini e dei lavoratori, ma anche sulla tenuta del Paese in questa fase di piena emergenza Covid”.

